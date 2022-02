Lastbilchauffører i Ottawa har fået forbud mod at dytte efter uro

Protesterne blev indledt i Ottawa den 29. januar. I begyndelsen var de rettet mod regeringens krav om coronavaccination for at kunne krydse landets provinsgrænser og grænser til USA.

Siden er de blevet udvidet til en mere generel protest mod coronaregler og mod den canadiske premierminister, Justin Trudeau.

Op mod 500 lastbiler indgår i protestaktionen.

Trudeau siger, at ”protesterne må stoppe nu”. Premierministeren vendte mandag tilbage til den politiske debat i parlamentet. Han har været isoleret i en uge på grund af en positiv coronatest.

- Denne pandemi har været en prøvelse for alle canadiere. Men de ved, at vi kommer igennem det ved at lytte til videnskaben og ved at stå sammen, hedder det i udtalelser fra Trudeau.