Selvom USA’s præsident Joe Biden og den tyske forbundskansler Olaf Scholz mandag aften dansk tid forsøgte at udstråle enighed om situationen i Ukraine, ser knasterne mellem de to lande stadig ikke ud til at være løst. Således undveg den tyske kansler Scholz efter sit møde med Biden i Det Hvide Hus behændigt at svare på, hvad der præcist skal ske med den omdiskuterede Nord Stream 2 gasledning, hvis Rusland angriber Ukraine.