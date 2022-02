Pence: Det var forkert af Trump at forsøge at ændre Biden-sejr

Pence havde ingen ret til at omgøre valgresultatet, siger han i sin hidtil skrappeste kritik af Donald Trump.

Det var forkert af daværende præsident Donald Trump at tro, at Mike Pence havde magten til at ændre på resultatet af præsidentvalget i 2020. Det siger den tidligere vicepræsident i en tale i Florida fredag. - Trump tager fejl, siger Pence i en tale til den konservative organisation Federalist Society i Lake Buena Vista.

- Jeg havde ingen ret til at omstøde valgresultatet. - Præsidentskabet tilhører det amerikanske folk og det amerikanske folk alene. Og ærligt talt så er der intet mere uamerikansk end idéen om, at hvem som helst kan vælge den amerikanske præsident, siger han. Pences udmelding er den hidtil mest skrappe kritik af Trump til dato. Kommentarerne falder i kølvandet på, at Trump søndag udsendte endnu en erklæring, hvori han påstod, at Pence kunne have ”omgjort” resultatet. I sin tale fredag kalder den tidligere vicepræsident den 6. januar 2021 for ”en mørk dag”.

Dagen skulle have været en formel afslutning på præsidentvalget i USA den 3. november 2020, men endte med uhørt voldelige scener i kongresbygningen i Washington D.C. og dødsfald. Hundredvis af tilhængere af Donald Trump trængte ind i kongresbygningen i et forsøg på at forhindre lovgiverne i at godkende Joe Bidens valgsejr. Forinden havde Trump udsendt flere tweets, hvor han såede tvivl om Bidens sejr. Trump forsøgte også at presse sin vicepræsident til at afvise valgets resultat og dermed Bidens sejr. Men det afviste Pence. I en udtalelse gjorde Pence det klart, at han ikke havde beføjelser til at gøre, som Trump krævede. Under urolighederne måtte Mike Pence og de folkevalgte i Senatet og Repræsentanternes Hus evakueres, og der blev brugt både tåregas og skarpe skud.

I forbindelse med angrebet mistede fem personer livet.

