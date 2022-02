Partifælle til Johnson opfordrer premierministeren til at gå af

Det gør han fredag i et debatindlæg i den britiske avis The Telegraph.

Således opfordrer det britiske, konservative parlamentsmedlem Nick Gibb nu sin egen partiformand og premierminister til at gå af.

Endnu en gang møder den britiske premierminister, Boris Johnson, kritik fra egne rækker som følge af sager om deltagelse i fester under den britiske coronanedlukning.

Mandag blev dele af denne rapport, som embedskvinden Sue Gray har haft ansvaret for, offentliggjort.

I indlægget skriver Nick Gibb, at hans vælgere er ”rasende over dobbeltmoralen”, som er blevet afdækket i en rapport om sociale sammenkomster i Downing Street 10 - Johnsons embedsbolig.

Johnson er under stigende pres som følge af sager om fester i og omkring hans embedsbolig under coronanedlukningen i Storbritannien. Sagen er blevet kendt som ”Partygate”.

Oppositionspartiet Labour og medlemmer af Johnsons eget konservative parti har tidligere krævet, at han går af.

Rapporten konkluderer, at det var udtryk for dårligt lederskab og dømmekraft, at der blev holdt fester og andre sammenkomster i eller ved Johnsons embedsbolig, mens Storbritannien var lukket ned.

Nick Gibb henviser også til rapporten i sit debatindlæg. Han skriver, at det var ”unøjagtigt”, at Boris Johnson fortalte Underhuset, at der ikke var nogen fest.

- For at genoprette tilliden er vi nødt til at udskifte premierministeren, skriver Gibb.

Det er blandt andet kommet frem, at Johnson og hans hustru, Carrie Johnson, var blandt deltagerne, da omkring 40 mennesker festede i haven i Downing Street den 20. maj 2020.

Premierministeren sagde mandag i Underhuset, at han anerkender konklusionerne i Grays rapport.