International rumstation skal begraves i Stillehavet i 2031

Tidligere har planen været, at ISS skulle tages ud af drift i 2024.

USA’s rumfartsagentur, Nasa, planlægger at pensionere Den Internationale Rumstation (ISS) efter 2030.

Kommercielle rumstationer skal efter 2030 overtage for ISS, når det kommer til videnskabelige undersøgelser i rummet.

- Den private sektor er teknisk og finansielt i stand til at udvikle og operere kommercielle stationer i lavt jordkredsløb med assistance fra Nasa, siger Phil McAlister, Nasa-direktør for kommerciel rumfart, i en meddelelse.

- Vi ser frem til at dele vores læring og erfaringer med den private sektor til at hjælpe dem med at udvikle sikre, pålidelige og omkostningseffektive destinationer i rummet.