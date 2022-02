USA sender forsvarsminister til Nato-møde i Europa

Nato-medlemmet Ungarn er på russisk stats-tv blevet betegnet som ”et af de få lande, der tillader sig at have sin egen holdning til situationen i Europa”.

Meldingerne om Lloyd Austins tur til Europa kommer, kun kort tid efter at Ruslands præsident, Vladimir Putin, havde besøg af Viktor Orbán, som er premierminister for Ungarn.

Flere vestlige lande har meldt ud, at de agter at sende tropper til Nato-områdets østlige grænse.

Den ungarske premierminister sagde efter mødet med Putin, at han mente, at en fredsaftale mellem Vesten og Rusland var mulig.

- Jeg blev i dag overbevist om, at der kan bygges bro mellem eksisterende forskellige holdninger, og at det er muligt at underskrive en aftale, der kan garantere fred, garantere Ruslands sikkerhed, og som også er acceptabel for Natos medlemslande.

Putin anklager Nato for at bryde en gammel aftale og ekspandere mod øst. Han har krævet, at Ukraine bliver afskåret fra nogensinde at blive medlem af Nato - et krav som Vesten pure afviser.