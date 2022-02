De diplomatiske samtaler på kryds af tværs af Europa og Atlanten fortsætter for at sikre en diplomatisk løsning på krisen i Ukraine. Det står klart, efter at USA’s udenrigsminister, Anthony Blinken, og hans russiske modpart, Sergej Lavrov, tirsdag i en telefonsamtale på ny forgæves forsøgte at nå frem til et tøbrud i den fastlåste situation mellem de to lande.

Enhver ukrainer har ret til selv at bestemme, hvem der står i spidsen for landet. Den britiske premierminister Boris Johnson

Situationen mellem parterne er spidset til, efter at Rusland har opmarcheret over 100.000 russiske soldater langs grænsen til Ukraine. Ifølge USA og Nato ønsker Rusland at invadere Ukraine, men det har Rusland afvist. Tidligere har USA sendt et brev til Rusland med en række diplomatiske løsninger for at undgå en krig. Tirsdag kom det frem, at Rusland havde svaret på det amerikanske brev. Men det blev senere afvist af Kreml. Under sin første tale om situationen i Ukraine siden december udtalte Ruslands præsident Vladimir Putin desuden tirsdag, at Nato indtil videre har »ignoreret« Ruslands bekymringer i forhold til situationen i Ukraine.

Det skete under et pressemøde med Ungarns præsident Viktor Orbán i Moskva. Her udtalte Putin samtidig, at det stod klart, at »de vigtigste af de russiske« krav altså ikke var blevet indfriet af hverken Nato eller USA. Samtidig rejste den britiske premierminister Boris Johnson også tirsdag til Kijev for at mødes med Ukraines præsident Volodymyr Zelenskij. Her gentog Boris Johnson briternes ønske om at hjælpe Ukraine i konflikten med Rusland. »Enhver ukrainer har ret til selv at bestemme, hvem der står i spidsen for landet,« udtalte han.

Den russiske præsident Vladimir Putin under sin pressekonference med Ungarns præsident, Viktor Orban, tirsdag i Kreml. Foto Mikhail Klimentyev

Ifølge Kremls talsmand Dmitri S. Peskov vil Rusland de kommende dage planlægge flere møder mellem Putin og andre ledere i Europa for at diskutere den tilspidsede situation.