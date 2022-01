Erdogan har fyret statistikchef efter omstridte inflationstal

Den afskedigede statistikchef, Said Erdal Dincer, blev tidligere i januar kritiseret, efter at en opgørelse viste en stigning i forbrugerpriserne i december på 36 procent i forhold til året før.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har fyret direktøren for landets statistikbureau, efter offentliggørelse af inflationstal, som er blevet kritiseret af både regeringen og oppositionen.

Oppositionen mente, at der var pyntet på tallet og hævdede, at den reelle stigning i leveomkostningerne for den tyrkiske befolkning var mindst dobbelt så høj.

Omvendt kritiserede Erdogan angiveligt statistikmyndigheden for at offentliggøre data, som ifølge præsidenten overdriver Tyrkiets økonomiske problemer.

Inflationstallet for december er det højeste siden 2002.

I løbet af 2021 blev det løbende dyrere at være borger i Tyrkiet. Landets valuta, liraen, mistede tæt på halvdelen af sin værdi over for dollar, og det gjorde især importerede varer meget dyrere.