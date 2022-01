En ulykke kommer sjældent alene.

Det kan de 105.000 indbyggere i østaten Tonga skrive under på. For i lørdags blev Tonga ikke alene ramt af et vulkanudbrud, landet blev siden ramt af en tsunami, hvorefter den tredje ulykke kom i form af en kæmpe og ødelæggende askesky, der som følge af vulkanudbruddet lagde sig over de mange øer i Stillehavet øst for Australien. På Mango-øen er samtlige huse blevet ødelagt i katastrofen. Blot to huse står stadig på øen Fonoifua, mens der