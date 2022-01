Rapport: Ekspave Benedikt svigtede i fire overgrebssager

Benedikt - som dengang var kendt som kardinal Joseph Ratzinger - har tidligere sagt, at han ikke har haft kendskab til sagerne. Advokaten siger, at Benedikt har udelukket at have ansvar i sagen.

- I samlet set fire sager er vi nået til enighed om, at der var svigt ved ikke at handle, siger advokat Martin Pusch ifølge nyhedsbureauet Reuters, da han præsenterer rapporten.

I rapporten om overgreb i den katolske kirke i ærkebiskopdømmet München og Freising er der fundet mindst 497 ofre.

De fleste af dem er drenge og teenagedrenge, som har været udsat for overgreb mellem 1945 og 2019. Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Ifølge rapporten er der mindst 235 gerningsmænd. Heriblandt er 173 præster og 9 hjælpepræster.

40 præster har fortsat deres arbejdet, selv om der har været anklager mod dem for at have begået overgreb.

Også den nuværende ærkebiskop i München og Freising samt hans to forgængere anklages i rapporten for at have svigtet i flere sager.

94-årige Benedikt var pave fra 2005 til 2013, hvor han abdicerede af helbredsmæssige årsager. Han var den første pave i 600 år, som trak sig tilbage fra stillingen.