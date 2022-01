USA ønsker FN-rapport om Xinjiang frigivet før vinter-OL

USA beskylder Kina for at overtræde menneskerettighederne i Xinjiang gennem systematisk forfølgelse og undertrykkelse af uighurerne - et muslimsk mindretal i provinsen.

Kongressen i USA opfordrer FN til at offentliggøre en rapport om den kinesiske provins Xinjiang, inden vinter-OL i Beijing begynder 4. februar.

- Udgivelse af rapporten før vinter-OL vil ”bekræfte det faktum, at intet land er uden for overvågning eller hævet over international lov”, siger senator Jeff Merkley og James McGovern fra Repræsentanternes Hus.

De to demokrater er henholdsvis formand og næstformand for Kongressens Commission on China.

Det særlige Kina-udvalg blev oprettet i oktober 2020 med henblik på at overvåge menneskerettigheder i Kina. Udvalget skal ifølge sin hjemmeside årligt indgive en rapport om udviklingen i Kina til præsidenten og Kongressen.