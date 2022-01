5G-udrulning stopper nogle flyafgange til USA

Flyselskaber begyndte i december at planlægge mulige aflysninger, efter at et direktiv fra de amerikanske luftfartsmyndigheder, FAA, skitserede potentielle restriktioner for landing i dårligt vejr grundet frygt for potentiel 5G-interferens.

Det nye netværkssystem kan muligvis ramme og forstyrre cockpit-systemer, når den nye trådløse tjeneste udrulles fra 5. januar 2022, skrev den amerikanske avis.

De amerikanske tilsynsmyndigheder har forholdt sig til to forslag om at beskytte fly mod, at 5G potentielt forstyrrer sikkerhedssystemer i cockpittet.

Den trådløse industri har sagt, at den planlagte tjeneste ikke udgør nogen risiko for flyene, mens Federal Aviation Administration har sagt, at den er bekymret for, at de frekvenser, som mobilsignalerne anvender, muligvis kan forstyrre systemerne.