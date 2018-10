Krybskytter har fundet en ny modbydelig grund til at jage elefanter

Du har sikkert allerede hørt om jagten på elefanter i Afrika, hvor krybskytter er ude efter det store dyrs stødtænder.

Men nu alarmerer WWF Verdensnaturfonden om en anden - og næsten endnu mere - modbydelig tendens.

Særligt i det sydøstasiatiske land Myanmar ser man lige nu en voldsom udvikling i antallet af dræbte og flåede vilde elefanter.

Fordi det er huden, man er ude efter, og ikke kun hannernes stødtænder, så er hele elefantfamilier – far, mor og unger – i farezonen for at blive dræbt. Bo Øksnebjerg, generalsekretær i Verdensnaturfonden i Danmark. Fordi det er huden, man er ude efter, og ikke kun hannernes stødtænder, så er hele elefantfamilier – far, mor og unger – i farezonen for at blive dræbt.

Det nye ”guld” for krybskytterne er nemlig elefanternes hud.

Den er blevet en særdeles efterspurgt vare i et land som Kina, hvor den – enten i form af store stykker eller som pulver – bruges i naturmedicin som cremer eller som et middel mod maveproblemer.

Mens man i 2010 kun registrerede fire tilfælde af flåede elefanter, som blev fundet i naturen i Myanmar, lyder tallet i 2017 på 59.

Fortsætter udviklingen i samme høje tempo – hvilket man frygter, den vil gøre – er den asiatiske elefantrace særdeles truet, lyder advarslerne.

Hudstykker fra en elefant. Foto: Aung Myo Chit/SCBI

En afskåret elefantsnabel. Foto: Aung Myo Chit/SCBI

Bo Øksnebjerg, der er generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden i Danmark, og som har besøgt Myanmar for at se nærmere på den makabre udvikling, vil have »nedslagtningen af elefanterne til at stoppe øjeblikkeligt.«

»Fordi det er huden, man er ude efter, og ikke kun hannernes stødtænder, så er hele elefantfamilier – far, mor og unger – i farezonen for at blive dræbt. Det er ganske enkelt forfærdeligt,« lyder opråbet fra Verdensnaturfonden, som beder om flere ressourcer til at uddanne flere rangers, som kan sætte en stopper for krybskytterne.

Organisationen arbejder ligeledes med at udstyre elefanterne med GPS-sendere, så man på den måde kan holde øje med dem og beskytte dem.

Verdensnaturfonden i Danmark sætter fokus på det stigende problem med krybskytters jagt på elefanthud i denne video:

Kriminelle bander står bag handlen

Der er i dag et sted mellem 1400 og 2000 vilde elefanter tilbage i Myanmar, vurderer landets myndigheder.

Erfaringer fra andre lande har ifølge Verdensnaturfonden vist, at en pludselig stigning i krybskytteri – som man har set det med elefanthud i Myanmar – har det med at fortsætte i samme høje tempo, hvis der ikke sættes ind over for problemet.

I Sydafrika havde man eksempelvis 13 tilfælde af krybsskytteri på næsehorn i 2007, mens tallet i 2017 var steget med 9.000 pct. til 1.215 tilfælde.

Tendensen med at handle med elefanthud er blevet skabt af kriminelle bander, vurderer Verdensnaturfonden. Den understreger, at i takt med at den illegale handel med dyr bliver svære, bliver der hele tiden fundet nye markeder for nye dyredele, som kan forhandles.

Elefanthuden markedsføres som en vigtig ingrediens i cremer mod hudsygdomme som psoriasis, eksem og som medicin mod ondt i maven.

Elefanthuden sælges oftest i lukkede forum på internettet, hvor et kilo hud koster 1.215 kroner. I pulverform stiger prisen til 2.720 kroner.

Elefanthuden sælges enten i stykker eller i pulverform. Ofte foregår handlen på internettet, men her ses et udvalg på et sort marked. Foto: WWF Greater Mekong.

»Det er jo et absurd marked, der alene er opstået, fordi kriminelle har skabt en hype omkring et ulovligt produkt for at tjene penge. Og som konsekvens lider elefanterne en pinefuld og stiltiende død. Det skal stoppes,« siger Bo Øksnebjerg.