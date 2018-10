Advarsler rammer EU's migrantpagt med Egypten

Siden oktober 2016 har Egypten lukket fuldstændig af for migranter på vej mod Europa. Det vækker jubel i EU, som vil øge samarbejdet med det nordafrikanske land.



Men succesen har en bagside, som får internationale organisationer til at advare mod en blåstempling af Egypten. Flygtninge fratages ofte retten til at søge asyl og returneres til forfølgelse i deres hjemlande. Migranter forsvinder sporløst. Det samme gør styrets politiske modstandere.

»Egypten bryder alle regler for både politiske rettigheder og behandling af flygtninge. Samtidig skruer EU og Europas regeringer gradvist ned for kritikken,« siger Human Rights Watch-ekspert på Nordafrika Amr Magdi.



»Egypten er i praksis blevet til ét stort friluftsfængsel. Og risikoen er stor for, at Egypten vil udnytte en aftale med EU til at slå yderligere ned på migranter og flygtninge,« siger Hussein Baoumi fra Amnesty Internationals afdeling i Tunis.

EU’s eksisterende samarbejde med Libyen om at bremse migranter har også mødt kritik, fordi mennesker her interneres med risiko for tortur, menneskehandel og drab.

DF: Tilgangen er naiv

For nylig forsvarede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) Egypten-samarbejdet med, at »vi er jo nødt til at samarbejde med dem, der nu engang findes«.

Øget samarbejde med hjemlande og nærområder står også centralt i det visionspapir for EU’s migrationspolitik, som Danmark og Østrigs regeringer fremlagde torsdag. EU skal forbedre levevilkårene i migranternes regioner, så de slet ikke får lyst til at rejse mod Europa. Til gengæld skal Europa beskytte de svageste, der har et reelt behov.

Grundtanken imponerer ikke Dansk Folkeparti.

»Man kan godt lave projekter om, at man kan starte sin egen virksomhed et sted dernede. Men når folk får gjort det hele op, vil det stadig være mere attraktivt at komme til Europa. Det er jo ikke første gang, nogen foreslår, at hvis bare vi hjælper dem til at være selvforsørgende i deres egne lande, så vil det bremse tilstrømningen. Det har bare ikke virket indtil nu. Det er en naiv tilgang,« siger udlændingeordfører Martin Henriksen (DF).