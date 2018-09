Sydkorea: Kim Jong-un ønsker hurtigt nyt møde med Trump

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, ønsker at mødes med USA's præsident, Donald Trump, ved endnu et topmøde. Det fortæller Sydkoreas præsident, Moon Jae-in ved hans ankomst tilbage til Sydkorea efter en tur på tre dage til Nordkorea.

- Formand Kim Jong-un gav udtryk for håb om et andet topmøde med præsident Trump ved først mulige dato, siger Moon til pressen, da han kommer hjem.

Ifølge nyhedsbureauet AP siger Moon, at han har lovet at give beskeden videre, når han mødes med Trump næste uge.

Donald Trump og Kim Jong-un mødtes i juni til et historisk topmøde i Singapore.

Her underskrev de en erklæring, der kortfattet omhandlede en atomvåbenfri koreansk halvø.

Diplomater har efterfølgende kritiseret erklæringen for ikke at opstille en tidslinje og verificering frem mod målet.

Forud for mødet i Singapore var den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, også med til at stable topmødet på benene. Han har netop afsluttet et tre dage langt besøg i Nordkorea.

Her var tonen varm og imødekommende. Moon og Kim krammede inden deres møde. Torsdag sluttede de med at besøge vulkanbjerget Paektu, der har en stor rolle i fælles koreansk mytologi.

Tidligere på måneden har Det Hvide Hus i USA modtaget et brev, hvori nordkoreanerne foreslog et nyt møde mellem de to ledere.

Den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, har allerede inviteret sin nordkoreanske kollega på besøg i USA's hovedstad, Washington.

I den forbindelse skrev Pompeos ministerium, at USA forsøger at opnå en "hurtig proces frem mod en atomafrustning af Nordkorea, der skal være gennemført i 2021".