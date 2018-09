FN-rapport: Sidste år døde et barn hvert femte sekund

Sidste år døde anslået 6,3 millioner børn før deres 15-års fødselsdag. Det svarer til et barn hvert femte sekund.

De fleste dødsfald skyldtes hovedsageligt mangel på vand, ernæring og sundhedspleje samt dårlig sanitet.

Det viser en ny rapport, der er udarbejdet i samarbejde mellem FN's børneorganisation, Unicef, og Verdensbanken, som bliver offentliggjort tirsdag.

5,4 millioner af dødsfaldene skete, før børnene var fyldt fem år. Nyfødte tegnede sig for halvdelen af disse dødsfald, viser rapporten.

- Med enkle løsninger såsom medicin, rent vand, elektricitet og vacciner kunne dette dødstal reduceres drastisk, siger Laurence Chandy, en ekspert fra Unicef.

Uden øjeblikkelig handling vil 56 millioner børn under fem år - halvdelen af disse nyfødte - dø i perioden mellem nu og 2030, forudser FN-rapporten.

Tallene fra 2017 viser, at halvdelen af alle dødsfald blandt børn under fem år skete i afrikanske lande syd for Sahara. Her døde en ud af 13 før deres femårs fødselsdag.

I højindkomstlande lå dette tal på en ud af 185.

De fleste børn under fem år døde som følge af komplikationer under fødslen, lungebetændelse, diarré og malaria.

Blandt de ældre børn i alderen fra 5 til 14 år var kvæstelser en mere hyppig dødsårsag især fra trafikulykker og drukneulykker.

For alle børn gælder det, at den mest usikre tid er den første måned i livet. I 2017 døde 2,5 millioner nyfødte i løbet af den første måned.

I Afrika syd for Sahara eller i Sydasien er en nyfødt ni gange mere tilbøjelig til at dø i løbet af den første måned sammenlignet med en nyfødt i et højindkomstland.

På trods af de høje tal viser den nye FN-rapport, at der på verdensplan dør færre børn hvert år end tidligere.

Således faldt antallet af dødsfald blandt børn under fem år fra 12,6 millioner i 1990 til 5,4 millioner i 2017.

Antallet af dødsfald blandt de 5 til 14-årige faldt fra 1,7 millioner til lige under en million i samme periode.