EU-boss langer ud efter Danmark: Væk med grænsekontrollen

Strasbourg



Europa skal gøres mere for at holde ulovlige migranter ude, stramme op over for hvidvask af penge og sætte hurtigere ind mod terroristers propaganda.

Europæerne skal slippe for at skifte mellem sommer- og vintertid to gange om året, og så skal Europa styrke sit forhold til Afrika.

Sådan lød nogle af budskaberne fra EU Kommissionens formand Jean-Claude Juncker i onsdagens State of the Union-tale, som er hans sidste, inden hans mandat udløber næste år. Talen kan læses på engelsk i fuld længde her.

Migration har været den gennemgående udfordring for Juncker siden 2015, og i talen til Europa-Parlamentet i Strasbourg satte han flere ord på, hvordan han vil have indsatsen styrket.

Flere vagter

Den helt centrale udfordring – spørgsmålet om hvordan landene skal fordele de migranter, der når frem, mellem sig – er dog stadig uløst. Juncker benyttede talen til at bekræfte et forslag, kommissionen kom med tidligere på året, om at øge antallet af EU-grænsevagter fra de nuværende omkring 1.300 til 10.000 i 2020.

Samtidig foreslog han at landene styrker den fælles asylmyndighed og øger returneringen af ulovlige migranter.

Samtidig pegede han på, at den centrale migrations-udfordring hverken kan løses af Juncker eller Europa-Parlamentet. Opgaven ligger stadig hos regeringerne i de 28 medlemslande, der siden 2015 har været uenige om, hvorvidt og hvordan migranter skal fordeles mellem landene.

»Medlemslandene har endnu ikke fundet den rigtige balance mellem det ansvar, de hver især har for deres eget territorium, og den solidaritet, alle må vise, hvis vi skal tilbage til et Schengen uden interne grænser,« sagde Jean-Claude Juncker, der langede ud efter den håndfuld Schengenlande – inklusiv Danmark – der har etableret grænsekontrol.

»Jeg er og vil forblive hård modstander af interne grænser. Hvor grænser er blevet genindført, må de fjernes. Hvis man ikke gør det, vil et være et uacceptabelt skridt tilbage for nutidens og fremtidens Europa,« sagde Juncker.

Hvidvask fører til terror

I forhold til at beskytte Europa fremhævede Juncker flere tiltag.

»Kommissionen foreslår i dag nye regler for at få terroristisk indhold fjernet fra internettet indenfor en time – det kritiske vindue, hvor den største skade sker. Og foreslår at udvide den nye fælles europæiske anklagemyndigheds opgaver til at omfatte kampen mod terror,« sagde Juncker. Danmark er dog ikke omfattet af anklagemyndigheder.

Til gengæld er Danmark, i kraft af Danske Bank, centrum for et stigende europæisk fokus på potentiel ulovlig hvidvask af penge. Juncker trak en lige linje fra terrorister til hvidvask.

»Terrorister kender ingen grænser. Vi kan ikke tillade os selv at blive uvidende medskyldige fordi vi ikke er i stand til at samarbejde. På samme måde foreslår vi i dag tiltag til at bekæmpe hvidvask af penge mere effektivt på tværs af vores grænser.«

Juncker talte også om behovet for at styrke EU’s forhold til ”tvillinge-kontinent” Afrika.

»Vi må stoppe med at se på forholdet, som om det handler om udviklingshjælp. Den tilgang er utilstrækkelig og ydmygende,« sagde Juncker, der introducerede en ny ”Alliance for bæredygtige investeringer og jobs”, der skal skabe op til 10 mio. nye jobs i Afrika.

Han talte ikke om nye europæiske penge til Afrika.

Sommertid skal væk: Folkets ønske

Et andet emne, der i de seneste måneder har tiltrukket sig betydelig offentlig interesse, er diskussionen om de to årlige skift mellem sommer- og vintertid. Kommissionen vil fjerne skiftet, og Juncker begrundede det med behovet for at følge folkets ønsker.

»Vi siger alle i skåltalerne, at vi vil være store på de store ting og små på små ting. Men der er intet bifald, når EU-lovgivning dikterer, at europæerne må stille urene to gange om året. Kommissionen foreslår at ændre det. Skiftet af tid må stoppe,« sagde Juncker og tilføjede, at landene selv må bestemme, om deres borgere så skal leve i sommer eller vintertid.

»Det er et spørgsmål om subsidiaritet. Jeg forventer at parlamentet og rådet vil dele det synspunkt. Vi er ude af trit med tiden,« sagde Juncker til spredt bifald og latter i parlamentssalen.

Latter fik Juncker også frem, da han under et andet bifald undervejs i talen benyttede afbrydelsen til at drikke af glasset på talerstolen.

»Tak for jeres bifald. Det giver mig en anledning til at drikke. Prøv igen,« smågrinede Juncker, der tidligere på sommeren blev genstand for offentlig diskussion omkring, hvorvidt han drikker for meget alkohol eller ej.