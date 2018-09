821 millioner af jordens indbyggere sultede i 2017, svarende til omkring hver niende menneske.

Det viser rapporten "Fødevaresikkerhed og global ernæring" fra FN's fødevareorganisation FAO, WFP, WHO og Unicef, som tirsdag er udkommet.

Rapporten tegner en bekymrende tendens, idet antallet af sultende nu for tredje år i træk er steget, vurderer FAO.

»De alarmerende tegn på stigende fødevareusikkerhed og en høj grad af under- og fejlernæring er tegn på, at vi har lang vej endnu, før målet om at udrydde sult i 2030 er nået,« lyder det fra organisationernes direktører i en fælles pressemeddelelse.

600.000 børn i fare for at dø af sult i krigszoner i 2018

Alle organisationerne er enige om, at der skal skrues på nogle store knapper for at gøre fødevareproduktionen parat til et mere ekstremt klima, eksempelvis flere tørker, som vil ramme i de kommende år.

Når klimaet ændrer sig, og det bliver sværere at få afgrøderne til at give godt udbytte, stiger priserne på fødevarer.

Det i sig selv giver mere sult blandt verdens fattigste, lyder advarslen.

Verdens madspild stiger alarmerende: 66 ton mad smides ud hvert sekund

Paradoksalt nok stiger antallet af svært overvægtige samtidig, viser tallene i rapporten. Problemet er værst i Nordamerika, men også i Afrika og Asien er tendensen stigende. Dette skyldes primært, at sund og nærende mad er dyrere end det usunde. Noget, rapportens forfattere anbefaler landene at kigge indgående på.

I august viste en rapport fra Boston Consulting Group (BCG), som giver global rådgivning til virksomheder, at også verdens madspild stiger i alarmerende grad: 66 ton mad bliver smidt ud hvert sekund. Det svarer til omkring en tredjedel af al produceret mad.

Alene i Danmark smider vi ifølge Landbrug & Fødevarer 700.000 ton mad ud hvert år.

Ud over de menneskelige omkostninger vurderes madspild af FAO at være skyld i 8 pct. af de udledte globale drivhusgasser.