Dansk tegner: »Hysterisk kritik« af "racistisk" Serena Williams-tegning

Den australske tegner Mark Knight er løbet ind i et større stormvejr på de sociale medier, efter han i søndags fik bragt en tegning i den australske avis The Herold Sun. Det skriver BBC.

Tegningen viser en rasende Serena Williams, der hopper ovenpå sin ødelagte tennisketcher. En sut ligger på banen ved siden af den amerikanske tennisspiller. I baggrunden taler dommeren med modstanderen.

Karikaturen af Serena Williams kom efter finalen ved US Open lørdag aften, hvor hun blev besejret af japaneren Naomi Osaka 6-2, 6-4.

Kvindernes finale var en dramatisk affære, der eskalerede efter kampen, da Serena Williams anklagede kampens dommer, Carlos Ramos, for sexisme, samt tennissporten for at være fyldt med dobbeltstandarder mellem mænd og kvinder.

The Herald Suns redaktør Damon Johnston har været ude at forsvare Mark Knights tegning og sagt, at »tegningen retmæssigt driller en tennislegendes dårlige opførsel«.

Den prisvindende danske tegner Niels Bo Bojesen, der tegner satire til Jyllands-Posten og udenlandske magasiner og websites, mener, at kritikken er urimelig:

»Det væsentlige i tegningen er, at Serena Williams går fuldstændig amok. Det sjove ligger i, at dommeren siger, ”giv hende nu bare ret”. Hvis man som tegner skal tage hensyn til den politiske korrekthed, bliver der jo slet ikke tegnet noget.«

»Han (Mark Knight red.) mener, at Serena Williams opfører sig som et lille barn, og det er jo morsomt, at han sammenligner tennisspilerne med to børn, der er oppe at skændes. Det er latterligt og sjovt, at en voksen kvinde, der har deltaget i 31 Grand Slam-finaler, opfører sig på den måde,« siger Niels Bo Bojesen.

Den danske tegner oplever ikke selv kritik mod sine tegninger, da han ikke laver karikaturer, men han har hørt om en stigende kritik fra sine kolleger, der oplever en større følsomhed over for deres tegninger.

»Folk er blevet kritiseret for at have tegnet Obama med store ører og blevet beskyldt for at lave stereotype fremstillinger, men manden har jo store ører. Alt bliver forstærket i tegninger. Du tegner også store mænd med hvide næser eller langt hår, eller hvad der nu er karakteristisk for en person i en given situation. Det er klart, at man ikke skal latterliggøre folk. Pointen i tegningen er ikke, at Serena Williams er afroamerikaner, men fokus er på hendes opførsel,« mener Niels Bo Bojesen.

De sociale medier har siden søndag kogt over med reaktioner på tegningen, hvor Harry Potter-forfatteren, J. K. Rowling, blandt andet har istemt kritikken.