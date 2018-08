Se feriebillederne: Putin skifter image fra bjørnedræber til naturcowboy

Bjørnedræber, machomand og dykkerkonge har prydet de seneste års billeder af den russiske præsident Vladimir Putin. Det stærke og udfordrende image har nu taget en mere fredelig drejning.



Putin er tidligere blevet fanget af linsen som judomester, sat sig til rette i jagerflyets cockpit og dykket efter arkæologiske skatte. Alt sammen som en del af et nøje planlagt og konstrueret billede af sig selv som stærk macholeder af Rusland.

Intet er tilfældigt, når Putin stiller sig foran kameraet, vurderer Erik Kulavig, lektor ved Russiske studier og Institut for Historie ved Syddansk Universitet. Det er derfor heller ikke tilfældigt, at feriebillederne i år ikke viser den sædvanlige russiske machohelt.

Putin har brugt ferien på fredelig vandring gennem Sayano-Shushensky naturareservatet i Ruslands Tuvaregion. Foto: Alexei Nikolsky/Sputnik/Kremlin via Reuters.

Ekspert: Derfor er Putin så macho

Det er ikke bjørnedræberen med den store dolk og bare overkrop. Det er en rolig, moden herre i naturen Ulrik Kulavig, lektor ved Russiske studier og Institut for Historie ved Syddansk Universitet. Det er ikke bjørnedræberen med den store dolk og bare overkrop. Det er en rolig, moden herre i naturen

»I forhold til tidligere er der andre signaler. Vi kunne have frygtet, at Putin ville dyrke den machostil, som han har dyrket tidligere og nåede sit toppunkt, da han gav sin seneste tale til nationen. Det her er en mere tilbagetrukken, venlig statsmand,« siger Erik Kulavig.

Putin havde under sin tale til nationen en baggrund med nogle af Ruslands nyeste raketsystemer, som angiveligt kan bryde igennem ethvert missilforsvar.

»De her billeder udsender stadig elementer af machomand. Han tager sig af de vilde dyr i naturen. Det allervigtigste er, at han åbenbart har haft en guide og fører med. Han er ikke længere den stærke Putin alene, der bemægtiger sig naturen, men han er et led i naturen,« siger han.

De fredelige omgivelser uden ekstraordinære styrkeudfordringer og selskab kan efter Erik Kulavigs mening betyde, at den russiske tone bliver mere fredelig og samarbejdsvillig.



Ruslands præsident Vladimir Putin taler med lederen af Sayano-Shushensky naturreservat, Gennady Kiselyov. Foto: Alexei Nikolsky/Sputnik/Kremlin via Reuters.

Judo, jagerfly og dykkerkonge: Se billederne af Putins 18 år som verdensmand

»Putin kan være ved at løbe træt i den aggressive linje. Det er første tegn på en mere forhandlingsvenlig linje. Jeg tænker på krigen i Syrien og det betændte forhold til vesten og den hårde linje indad til. Der er rakt en hånd ud til forsonlighed,« siger han.

Indenfor de russiske grænser har der været stor debat og utilfredshed med en ny pensionsreform, der sætter pensionsalderen op med 5 år. Derfor udstiller han sig nu som moden herre i naturen, der vil være mere forsonlig og undgå konfrontation både udad- og indadtil, forklarer Erik Kulavig.

Vladimir Putin traver gennem Tuvaregionens landskab med en svamp i hånden på sin sommerferie. Foto: Alexei Nikolsky/Sputnik/AFP.

Han bider mærke i den gennemgående cowboyhat, der underbygger en forsonende linje som en reference til vestlig cowboymentalitet i USA.

Putins krukke-fund vækker undren

At Putin nu har dækket sin ellers bare overkrop til har også et formål. Erik Kulavig mener, at det kan være pga., at Putin er blevet gjort opmærksom på, at den tidligere italienske diktator Mussolini i sin tid også viste sig sådan. Den parallel og aggressive linje vil han nu tage afstand fra.

Foto: Alexei Nikolsky/Sputnik/Kremlin via Reuters.

Billederne kan vise sig at være en smagsprøve på Putins politiske linje i den nærmeste fremtid.

»Billederne er veltilrettelagt og velgennemtænkt. Det er en del af imageplejen, og den er en del af politikken. Billederne kan man roligt fortolke ind ind i politisk sammenhæng, både indenrigspolitisk og udenrigspolitisk,« siger han.