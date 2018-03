Judo, jagerfly og dykkerkonge: Se billederne af Putins 18 år som verdensmand

Søndag vandt Vladimir Putin det russiske præsidentvalg med det hidtil bedste resultat. Tre ud af fire vælgere satte deres kryds ved Vladimir Putin, hvilket betyder, at han nu får endnu seks år bag roret som præsident for verdens største land.

Vladimir Putin Født: 7. oktober 1952 (65 år) Uddannelse: Jura på Leningrad Universitet 1975 Civilstand: Gift med Ludmila Shkrebneva Putin fra 1983 til 2014

Han har siden årtusindeskiftet været ansigtet på Rusland.

Gennem sine mange bedrifter som friluftsmenneske og sportsudøver blandt meget andet har han opnået en nærmest mytologisk status i de russiske medier.

Vladimir Putin nyder desuden godt af mediernes opmærksomhed og lader sig glædeligt fotografere, når han boltrer sig rundt omkring i verden. Til vands, til lands og i luften.

Ambassadør i Rusland: Putins valgsejr er gået efter bogen

Putins Rusland på vej væk fra Vesten i fuld fart: Forvent dristige eventyr fra Rusland de kommende år Analyse: Rekordhøj opslutning bag Vladimir Putin baner vejen for et mere indadvendt og mere aggressivt Rusland.

Du kan herunder se billeder fra hvert af de år, der er gået, siden verdensmanden første gang gjorde sig bemærket på den store scene.

2000: På besøg hos Castro Foto: Alexander Zemlianichenko/AP

For første gang siden Sovjetunionens fald satte Vladimir Putin sine fødder på Cuba, hvor han blandt andet fik mulighed for at trykke hånd med landets præsident Fidel Castro.

2001: Bush og Putin smigrer damerne

Foto: Doug Mills/AP

Forholdet mellem USA og Rusland var historisk tæt efter terrorangrebene d. 11. september. På billedet herover var Vladimir Putin besøg hos USA's daværende præsident George Bush i Texas.

2002: Med det sorte bælte

Foto: ITAR-TASSA/AP

Vladimir Putin er en sand sportsmand. Han begyndte at dyrke judo allerede som 14-årig og besidder nu det sorte bælte i flere forskellige kampsportsgrene.

Kritikere hævder dog, at mange af præsidentens kampe er iscenesatte, og at hans modstandere lader ham vinde.

2003: I en munter stund med Berlusconi

Foto: Viktor Korotayev/AP

Vladimir Putin er gode venner med den italienske politiker og rigmand Silvio Berlusconi. Deres tætte bånd blev for alvor knyttet, da Putins to teenagedøtre boede en måned i Berlusconis sommerhus i Porto Rotondo.

2004:

Foto: ITAR-TASS/AP

I 2004 blev Rusland ramt af et omfattende terrorangreb mod en skole i byen Besland. Terrorister trængte ind på skolen, hvor både børn og voksne blev taget som gidsler. Mindst 334 mennesker blev dræbt ved terrorangrebet.

Vladimir Putin tog sig tid i kalenderen til at sympatisere med de mange ofre.

2005: Bag cockpittet i et bombefly

Foto: ITAR TASS/AP

Vladimir Putin har flere gange brugt sit flycertifikat til at komme en tur i luften. Han har slukket skovbrande og slået et smut forbi Tjetjenien. Her om bord på et Tupolev 160-bombefly.

2006:

Foto: ITAR-TASS/AP

Som tidligere KGB-agent ved Vladimir Putin selvfølgelig, hvordan man skal bruge et håndvåben. Her var han på skydebanen med efterretningstjenesten GRU.

2007: Putin viser hunden frem

Foto: Mikhail Metzel/AP

Angela Merkel er hunderæd for vores firbenede venner. Men det forhindrede alligevel ikke Vladimir Putin i at medbringe sin labrador-retriever Cony, da han var på besøg hos den tyske forbundskansler. Angela Merkel var rædselsslagen.

Om situationen sagde hun senere: »Jeg forstår, hvorfor han gør den slags - det er for at bevise, at han er en mand. (...) Han er bange for sin egen svaghed. Rusland har ingenting, ingen succesfuld politik eller økonomi. Alt de har, er det der.«

2008: Præsidenten kom til undsætning

Foto: Alexei Druzhinin/AP

Ifølge russiske oplysninger var Vladimir Putin lynhurtig til at gribe et gevær og skyde den sjældne amur-tiger med en bedøvende pil, da den kastede sig over tv-hold. Hverken mennesker eller dyr kom til skade.

Senere kunne miljøaktivister fortælle, at tigeren på billedet stammede fra en zoologisk have.

2009: På hesteryg i Sibirien

Foto: Alexei Druzhinin/AP

Selv russiske præsidenter tager på ferie, og Vladimir Putin ynder at gøre det i den sibiriske Tuva-region.

2010: På hvaljagt med armbrøst

Foto: RIA Novosti, Alexei Druzhinin/AP

I 2010 lykkedes det Vladimir Putin at ramme en gråhval med en pil fra en armbrøst - efter fire mislykkede forsøg. Forskerne, han fulgtes med, var ude for at indsamle skindprøver fra hvalen.

2011: På kværn med motorcykelgruppe og arkæologiske fund på havets bund

Foto: Ivan Sekretarev/AP

Vladimir Putin har et helt særligt forhold til Ruslands største motorcykelgruppe, Natteulvene. Gruppens leder har sågar modtaget en særlig orden af præsidenten på grund af gruppens patriotiske arbejde.

Foto: Alexei Druzhinin/AP

I 2011 fandt Vladimir Putin sig selv på havets bund syd for Moskva, og da han kom op til overfladen igen, havde han flere arkæologiske fund med sig. Tilfældigvis.

2012: Højt at flyve..

Foto: Alexei Druzhinin/AP

I 2012 besluttede Vladimir Putin sig for at flyve med en flok traner i et letvægtsfly. Det tog angiveligt halvandet år at forberede turen, og ifølge præsidenten selv var det sværere at styre det lille letvægsflty end at lande et jagerfly.

2013: På fisketur i Sibiren

Foto: Alexei Nikolsky/AP

Vladimir Putin er en ivrig lystfisker, og i Sibirien har han haft rig mulighed for at udleve den passion.

2014: Putin og Medvedev overværer de vinterolympiske lege

Foto: Dmitry Lovetsky/AP

De vinterolympiske lege i Sochi fyldte meget i Vladimir Putins politiske dagsorden. Senere samme år blev meget af verdens opmærksomhed dog rettet mod Ruslands annektering af Krim-halvøen i Ukraine.

2015: Sukkersød præsident

Foto: Dmitry Lovetsky/AP

Besøgende under en chokoladefestival i Skt. Petersborg forsøgte at tage en selfie foran den russiske præsident - eller i hvert fald en chokoladestatue af ham.

2016: Putin og Abe Foto: Franck Robichon/AP

At mødes med andre statsledere er en fast del af jobbet som russisk præsident. Her var det den japanske premierminister, Shinzo Abe, der havde fornøjelsen af Putins selskab.

2017: To af verdens ledere

Evan Vucci

Beskyldningerne om, at russerne var involveret i USA's præsidentvalg, trækker stadig overskrifter. Det menes, at russernes indblanding var med til at sikre Trump sejren.

2018: Takketale efter jordskredssejr

Pavel Golovkin

Vladimir Putin gik på scenen i Moskva for at takke befolkningen efter landets præsidentvalg.

»Russia, Russia,« lød det taktfast fra de mange fremmødte mennesker.