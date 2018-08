Gigantisk rutsjebane bliver verdens hurtigste, længste og højeste

Næste år åbner rutsjebanen "Yukon Striker" i forlystelsesparken Canada's Wonderland, der ligger tæt på Toronto i Vaughan, Ontario. Rutsjebanen bliver 75 meter høj, 1.105 meter lang og kommer til at have en topfart på 130 kilometer i timen, hvilket gør den til verdens højeste, længste og hurtigste rutsjebane, når den åbner i løbet af 2019.

De seneste to år har rutsjebane-entusiaster skullet besøge Cedar Point Amusement Park i den amerikanske stat Ohio for at prøve kræfter med verdens rekordindehaver. Men den bliver altså væltet af tronen i kategorien "Dive Coasters" til næste år.

"Dive Coasters" er en type rutsjebaner, der består af stålbaner og er designet på en måde, så der er et eller flere steder, hvor gæsterne oplever følelsen af "frit fald".

Til sammenligning kan Danmarks hurtigste rutsjebane, Piraten i Djurs Sommerland, nå en topfart på 90 kilometer i timen.

Hvis du ikke planlægger at komme til Canada i nærmeste fremtid, eller ikke kan vente med at opleve Yukon Striker, så kan du få en virtuel smagsprøve herunder:



