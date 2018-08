Knap 600 løb for Kim i hjembyen - resten af verden løb med

"Spring för Kim", "Run for Kim" og "Løb for Kim".

Fredag er Kim Wall blevet mindet verden over af hundredvis af motionsløbere, som deltager i motionsløb, der afholdes på etårsdagen for den svenske journalists død.

Det var den 10. august sidste år, at Kim Wall bevægede sig ud på havet i en ubåd sammen med ubådsbyggeren Peter Madsen.

Ti dage senere blev hendes krop fundet af politiet. Som kulminationen på den såkaldte ubådssag blev Peter Madsen i april idømt livsvarigt fængsel for mordet.

Mindeløbet foregår fredag i flere byer - blandt andet København, Beijing og New York. I alt er der 15 løb i 13 lande. I hendes svenske hjemby, Trelleborg, deltog 571 ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

I hjembyen deltog forældrene Ingrid Wall og Joachim Wall sammen med knap 600 andre løbsdeltagere. Til sidst måtte de lukke for tilmeldinger af logistiske årsager.

- Det er umuligt at sætte ord på, hvad det betyder for os. Det er fuldstændig uvirkeligt og overvældende. Helt ud over det normale, siger Ingrid Wall til TV2.

På billeder fra eventen kan man se, at også den danske vicepolitiinspektør Jens Møller var til stede. Han efterforskede drabssagen og havde undervejs tæt kontakt til forældrene.

Jakob Buch-Jepsen, der var anklager under drabssagen i byretten, deltog ligeledes i løbet.

I Trelleborg koster løbet 250 svenske kroner, og ifølge en begivenhed på Facebook for løbet er der i forbindelse med løbet samlet 142.000 svenske kroner ind. Pengene går til Kim Walls Mindefond.

På Christianshavns Torv i København var omkring 30 løbere ifølge Ekstra Bladet mødt op.

Før sin død arbejdede Kim Wall som freelancejournalist. Med base i New York og Beijing rapporterede hun blandt andet fra stillehavsområdet, Afrika, Asien og USA.

Flere af hendes reportager blev trykt i store, internationale medier som The Guardian, The New York Times, Vice Magazine, South China Morning Post, The Atlantic og Time.

Selv om Peter Madsen har nægtet sig skyldig i drabet på Kim Wall, har han valgt at acceptere byrettens afgørelse om, at han er skyldig.

Dog har han valgt at anke sanktionen til Østre Landsret i håbet om en tidsbestemt straf. Ankesagen behandles over tre dage i september.