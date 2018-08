Værste tørke i over 50 år: Australske bønder må nu skyde kænguruer

Det er ikke blot herhjemme, at vi for tiden har usædvanligt vejr.

I den australske delstat New South Wales (NSW), der er dobbelt så stor som Tyskland og den mest folkerige af Australiens stater, har man onsdag officielt erklæret 100 pct. tørke.

Det sker efter, at man den seneste måneds tid har fået under 10 mm nedbør i den vestlige, nordvestlige og centrale del af NSW, selvom det er midt om vinteren, hvor der normalt falder rigeligt med regn.

Tørken er den værste af sin slags i delstaten siden 1965 og har resulteret i, at det nu er blevet lovligt for bønderne at skyde kænguruer, skriver Sky News.

Årsagen dertil er, at kænguruer og husdyr for tiden kæmper om den smule græs, der er tilbage i NSW, der står for omkring en fjerdedel af Australiens samlede landbrugsproduktion.

»Der er stort set intet tilbage i New South Wales,« siger Frank McRae, der er formand for Australiens foderindustri, til mediet.

En af de kriseramte landmænd er Danny Stork, som avler kvæg i Glen Oak 180 kilometer nord for Sydney, der ligger i New South Wales.

Han oplyser til Reuters, at han kun har 20 høballer tilbage til sine 100 køer og nu er begyndt at fodre dem i rationer.

Ifølge Daniel Iglesias, der er direktør for den australske forening for parker og bevarelse, opfatter mange australiere kænguruer som skadedyr.

Pungdyrene er ifølge direktøren for tiden meget stressede og forlader i stor stil den australske vildmark i deres søgen efter mad, hvilket har resulteret i usædvanligt mange påkørsler af kænguruer.

I New South Wales ser det ud til, at tørken varer ved lidt endnu. Der er nemlig ikke udsigt til nedbør i den kommende tid.