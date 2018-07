Stor undersøgelse af verdens have: »Vilde havområder er i katastrofal nedgang«

Kun 13 pct. af verdens have kan nu betegnes som vild natur. Det viser et studie fra Queensland Universitet i Australien.

Holdet bag undersøgelsen identificerede marineområder, der var åbne for menneskelige forstyrrelser ved at analysere 19 forskellige stressfaktorer, herunder kommerciel shipping og flere forskellige former for fiskeri.

Medlem af forskerholdet, PhD-studerende Kendall Jones, sagde, at det meste af den vilde natur, der rent faktisk er tilbage i havene er meget sårbar.

»havområder, der kan betragtes som uberørte, bliver stadig mere sjælden, da fiskeri- og skibsfartøjer udvider deres rækkevidde over næsten alle verdens have og forureningen kvæler mange kystområder,« sagde han.

»Udviklingen i shipping-teknologi betyder, at mange afsides og vilde havområder kan blive truet i fremtiden. Det inkluderer områder, der engang var dækket af is, som nu er tilgængelige på grund af klimaforandringer.«

Forskerne fandt især meget lidt af den vilde havnatur i kysthabitater såsom koralrev, der er meget sårbare over for menneskelig aktivitet.

Undersøgelsen blev kørt af to omgange. Først en gang med stressfaktorer og en gang uden. Hvis forskerne inkluderede klimaforandringer i undersøgelsen, ville alt hav være "forstyrret".

Det meste af det vilde hav, der er tilbage, kunne findes i det arktiske hav og Antarktis og omkring nogle af stillehavets afsides ø-nationer som f.eks. Fransk Polynesien.

Professor fra Queensland Universitet, James Watson, siger at undersøgelsen viser et enormt behov for, at man laver bevaringspolitik, der anerkender og beskytter det unikke og naturlige hav.

»Vilde havområder er hjem for helt unikke former for liv, masser af arter og generelt en høj genetisk mangfoldighed. Vi ved at disse områder er i katastrofal nedgang, og at beskytte dem må blive fokus for internationale miljøaftaler,« sagde han.

»Hvis ikke, så forsvinder de højst sandsynligt om 50 år.«

Forskerne mener, at undersøgelsen også bør danne et grundlag for bedre internationale love om fiskeri, at minimere havbaseret minedrift og forurening fra landbaserede aktiviteter.