Løkke ved Nato-topmøde: Trump kan kun blive klogere

BRUXELLES - Opgaven er at forklare den amerikanske præsident Donald Trump, hvordan tingene hænger sammen.

Sådan lyder det fra statsminister Lars Løkke Rasmussen ved ankomsten til Nato-topmødet i Bruxelles.

Løkke blev ved ankomsten spurgt af svensk tv, om han tror, at Sveriges statsminister – der sammen med Finlands er inviteret med til aftenens middag, selv om de ikke er Nato-medlemmer – kan være med til at påvirke Trump. Den amerikanske præsident kører en hård linje overfor de europæiske allierede og har annonceret, at han ser frem til at mødes med Natos hovedfjende Rusland på mandag.

»Jeg er politiker, og jeg bruger ord som våben. Jeg vil til min dødsdag tro på, at argumenter har en rolle at spille. Og at det er godt at blive udfordret med viden. At den svenske og finske statsminister deltager i aften sammen med de baltiske lande med information om, hvordan vi ser på cybertrusler fra Rusland og Ukrainespørgsmålet, det kan præsident Trump kun blive klogere af,« svarede Lars Løkke.

Ligesom de fleste andre lande bruger Danmark heller ikke de 2 pct af bnp på forsvaret, som er Natos målsætning. Til gengæld bruger Danmark pengene bedre og stiller op, når soldater er påkrævet internationalt, er regeringens argumenter.

Diplomater har forberedt en kontrolleret Trump-sprængning Trump blander handel og sikkerhed sammen. Det gør Nato nervøs før topmøde.

Endnu virker det dog ikke til, at de ord har virket på Trump.

»Så må vi jo gentage dem. For det her er verdens stærkeste forsvarsalliance. Den lever i kraft af et stærkt transatlantisk samarbejde,« siger Løkke, der ”møder op med rank ryg.”

»Jeg vil fortælle Trump, hvad vi gør i Danmark. Det handler ikke kun om, hvor mange penge man bruger. Det handler også om, hvordan man bruger dem, og med hvilken paratvillighed man stiller op. Og det gør Danmark. Vi havde tab i Afghanistan, der faktisk svarer til de amerikanske, hvis man gør det op per indbyggertal. Vi bruger 0,7 pct på udviklingsbistand. Der er kun fire nato lande, der gør det. som jo også er vigtig. Så jeg møder op med rank ryg,« siger Løkke.

Trump spiste onsdag morgenmad med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, hvor han langede hårdt ud efter især Tyskland.

Blandt andet fordi Tyskland har givet tilladelse til anlægget af gasledningen Nord Stream 2 gennem Østersøen.

Danmark skal også tage stilling til, om ledningen må løbe gennem dansk farvand, men regeringen har endnu ikke gjort sin stilling op.

»Der er ingen tvivl om amerikanerne er bekymrede for Nord Stream 2. Den er mere end en gasledning, og der er geopolitiske aspekter af den sag. Derfor har jeg også arbejdet benhårdt for at få den løftet op i EU, for den er for stor til, at vi i dansk sammenhæng skal slås med den. Så der er en pointe der,« siger Løkke, der håber, at Tyskland er på vej til at forstå, at gasledningen har stor betydning også for Ukraine.

»Jeg er jo ikke enig med alt, hvad Trump siger. Og slet ikke i måden han siger det på. Men derfor kan han godt i visse sammenhænge ramme noget, som jeg kan se mig selv i. Og ja, Nord Stream 2 er en kompleks sag,« siger han.