Den yngste er 11 år gammel, den ældste 17 år, hvis man altså ser bort fra fodboldassistenttræneren.



De spiller alle på det samme fodboldhold kaldt "Vildsvinene", og det var efter en fodboldtræning den 23. juni, at drengene smed deres cykler foran indgangen og begav sig ind i Tham Luang-grotten for at fejre en af holdkammeraternes fødselsdag.

Det skulle de angiveligt have gjort mange gange tidligere.

Men da de var knap fire kilometer inde i grotten, faldt monsunregnen og vandstanden steg pludseligt så meget, at de ikke kunne komme ud af grotten igen. Fanget med kun deres medbragte snacks og hinanden.

Siden har hele verden fulgt med, alt imens redningsarbejdere ihærdigt har forsøgt at redde drengene og assistenttræneren ud af grotten.

Drengenes forældre har været efterladt på sidelinjen, men har løbende modtaget breve med livstegn fra de indespærrede drenge.

Du kan her læse små miniportrætter af drengene og fodboldholdets assistenttræner.

Chanin Vibulrungruang (Kælenavn: Titan), 11 år:

Den yngste på holdet. Titan begyndte at spille fodbold, da han var syv år gammel, og blev senere inviteret med på "Vildsvinene".

Panumas Sangdee (Kælenavn: Mig), 13 år:

Ifølge fodboldholdets cheftræner, Nopparat Kantawong, der altså befinder sig uden for grotten, er Mig fysisk større end de andre børn i hans alder. Men han skulle angiveligt være ret smidig.

Duganpet Promtep (Kælenavn: Dom), 13 år:

Fodboldholdets anfører, der efter sigende også har tiltrukket interesse fra professionelle fodboldklubber i Thailand. Han menes at være kilden til motivation og respekteret af holdkammeraterne for sine evner på grønsværen.

»Spillerne på banen har brug for en anfører som ham, fordi træneren ikke altid er i stand til at løse de problemer, der måtte opstå på banen,« sagde fodboldtræneren.

En bekymret mor viser et billede frem af sin søn Dom, der står i midten med lysdioden rettet mod sig. Til højre for ham er det fodboldtræneren Ekkapol Chantawong. Foto: Lillian Suwanrumpha/AFP

Adul Sam-on, 14 år:

Adul blev født i Myanmar, men forlod sin familie i jagten på en bedre uddannelse i Thailand, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han mestrer mange forskellige sprog, bl.a. thailandsk, burmesisk, kinesisk og engelsk. Derfor var han også den eneste af drengene, der kunne kommunikere med de britiske dykkere, da de først blev opdaget.

Somepong Jaiwong (Kælenavn: Pong), 13 år:

»Pong er en glad dreng, der kan lide at spille fodbold og dyrke sport. Han drømmer om at blive professionel fodboldspiller og komme på det thailandske landshold,« sagde hans lærer Manutsanun Kuntun til AFP.

Mongkol Booneiam (Kælenavn: Mark), 12 eller 13 år:

Mark beskrives af sin lærer som et »meget respektfuldt og godt barn«. Faderen fortalte desuden til AFP, at Mark er en god dreng, der elsker at studere - næsten ligeså meget, som han elsker at spille fodbold.

Nattawut Takamrong (Kælenavn: Tern), 14 år:

I et brev til sine forældre skrev Tern, at de ikke skulle bekymre sig om ham.

»Far og mor er ikke vrede på dig og beskylder dig ikke for noget,« svarede forældrene og tilføjede:

»Vi venter på dig uden for grotten«.

Peerapat Sompiangjai (Kælenavn: Night), 17 år:

Night forsvandt på sin fødselsdag, og ifølge flere medier gik drengene ind i grotten den 23. juni for netop at fejre ham. Med sig havde drengene bl.a. lidt snacks og andre godter.

Forsyningerne har med al sandsynlighed været med til at holde dem oven vande i så mange dage.

Redningsarbejderne kæmper hårdt med at pumpe vandmasserne ud fra grotten. Foto: Tham Luang Rescue Operation Center/AP

Ekarat Wongsukchan (Kælenavn: Bew), 14 år:

I et brev til sin mor lovede Bew at hjælpe hende i butikken, når han engang bliver reddet.

Prajak Sutham (Kælenavn: Note), 15 år:

Note beskrives af sin familie som en snu, men stille fyr.

Pipat Pho (Kælenavn: Nick), 15 år:

I et brev til sine forældre skrev Nick, at han ville gå efter mookatha, som er en thailandsk grillret, når han kommer ud af hulen.

Pornchai Kamluang (Kælenavn: Tee), 16 år:

»Bare rolig, jeg har det godt,« skrev Tee til sine forældre inde fra grotten.

Fodboldtræneren Ekapol Chantawong (Kælenavn: Ake), 25 år:

Ake er assistenttræner på drengenes fodboldhold, og i et åbent brev til forældrene undskyldte han meget for at have taget drengene med ind i grotten. Selvbebrejdelserne blev dog hurtigt viftet bort af forældrene.

»Jeg lover at passe så godt på børnene, som jeg overhovedet kan,« skrev Ake videre.

Flere medier skriver desuden, at Akes fysiske tilstand var klart den svageste af alle, da han angiveligt havde nægtet at spise noget af den mad, de havde medbragt, for i stedet at give det til drengene.



Det thailandske frømandskorps, Thai Navy Seal, har mandag eftermiddag bekræftet, at otte drenge indtil videre er reddet ud af grotten og bragt sikkert til et nærtliggende hospital. Tilbage i grotten er fire drenge og deres fodboldtræner.

Det thailandske frømandskorps, Thai Navy Seal, har mandag eftermiddag bekræftet, at otte drenge indtil videre er reddet ud af grotten og bragt sikkert til et nærtliggende hospital. Tilbage i grotten er fire drenge og deres fodboldtræner.

De thailandske myndigheder har dog ikke oplyst navnene på de otte drenge.