Reddede drenge i god behold - men har tomme maver og bad derfor om populær risret

De første fire fodbolddrenge, som søndag blev reddet ud af grotten ved Tham Luang i Thailand, har det efter omstændighederne godt.

Drengene har siddet indespærret i grotten i knap to uger og så vidt vides ikke fået andet at spise end medbragte snacks, og vågnede derfor op mandag morgen med tomme maver.

Drengene var sultne, lod de forstå, og sagde til hospitalspersonalet, at de godt kunne tænke sig den populære thailandske risret "pad kra pao", der bl.a. indeholder svinekød og basilikum.

Sådan lyder meldingen fra operationslederen Narongsak Osotthanakorn, ifølge CNN.

Drengene opholder sig lige nu på et hospital i byen Chiang Rai i det nordlige Thailand, hvor de nok også skal forvente at tilbringe de næste par dage.

Hospitalet holder nemlig drengene i karantæne, da man frygter, at de kan have fået følgesygdomme eller infektioner efter de mange dage i grotten. Dog har man åbnet for, at drengenes forældre kan komme på besøg.

»Det næste skridt er at sørge for, at børnene og deres familier er i sikkerhed, da grottens miljø kan være meget anderledes og indeholde dyr med smitsomme sygdomme,« lød det i en erklæring fra hospitalet.

Operationen med at redde de tilbageværende otte drenge og deres fodboldtræner ud af grotten blev tidligt mandag morgen genoptaget.

Ved middagstid er en femte dreng således blevet bragt ud af grotten og kørt til behandling på hospitalet.