Fastfoodkæde tilbød kvinder gratis burgere for at blive gravide med VM-spillere

Hvis du bliver gravid med en af VM-spillerne, vil du få gratis burgere resten af livet.

Nogenlunde sådan lød budskabet rettet mod kvinder i en kampagne, som fastfoodkæden Burger King tirsdag lancerede på diverse sociale medier i Rusland.

Ifølge The Guardian tilbød Burger King således 3 mio. rubler, hvilket svarer til omtrent 300.000 kr., samt et livslangt forbrug af kædens populære Whopper-burger til de kvinder, som kunne »skaffe de bedste fodboldgener« og »sikre succes for de kommende generationer på det russiske landshold«.

The now deleted promotion pic.twitter.com/mg7xETHfQW— Jenna Fryer (@JennaFryer) 20. juni 2018

Kampagnen, der bl.a. var at finde på VK, en russisk pendant til Facebook, blev hurtigt mødt med kritik om at være sexistisk og nedværdigende over for kvinder.

Efter den massive kritik blev kampagnen rullet tilbage allerede samme dag. Onsdag udsendte Burger King en offentlig beklagelse:

»Vi undskylder for den åbenlyst stødende kampagne, som holdet i Rusland lancerede online. Tilbuddet afspejler ikke vores brand eller værdier, og vi tager forholdsregler for at sikre, at denne form for aktivitet ikke sker igen.«

Ifølge nyhedsbureauet AP er det ikke unormalt, at reklamer i Rusland spiller på netop sexistiske stereotyper, særligt i forbindelse med sportsbegivenheder. Kvinderettighedsforkæmpere har flere gange kritiseret reklamerne.