Korruptionsfældet Blatter besøger VM i Rusland

Den tidligere Fifa-præsident Sepp Blatter vil på tirsdag og to-tre dage frem gæste VM-slutrunden i Rusland.

Sepp Blatter var præsident for den internationale fodboldorganisation Fifa i 17 år, før han blev fældet af en korruptionsskandale i 2015.

Siden skandalen har han været suspenderet fra alle former for fodboldaktiviteter i seks år for "etiske overtrædelser".

Ifølge Blatters talsmand, Thomas Renggli, har Sepp Blatter modtaget en invitation fra den russiske præsident, Vladimir Putin, som han har accepteret.

Gianni Infantino vil genvælges som Fifa-præsident

Sepp Blatter har selv givet udtryk for, at hans karantæne kan blive ophævet. Den tidligere Fifa-præsident er hverken sigtet eller tiltalt for ulovligheder, siden Fifa-skandalen brød ud i maj 2015.

Schweizisk politi arresterede i foråret for tre år siden flere korruptionsmistænkte fodboldledere i forbindelse med en Fifa-kongres, hvor der skulle vælges præsident.

Dermed sluttede en epoke, hvor Blatter var i spidsen for forbundet fra 1998 til 2015.

Efterfølgende er en lang række fodboldledere verden over blevet hældt ud af Fifa, og da Sepp Blatter ikke kunne redegøre for en pengeoverførsel, fik han i første omgang en karantæne på otte år i Fifas eget system.

Det skyldtes, at Blatter ikke kunne forklare overførslen af to millioner schweizerfranc til daværende præsident for Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), Michel Platini.

Karantæne blev senere nedsat til seks år.