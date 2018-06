Merkel: USA har et stort handelsoverskud over for Europa

USA har et stort handelsoverskud over for Europa, hvis man indregner serviceydelser.

Det siger den tyske forbundskansler, Angela Merkel, i en tale i Berlin til forretningsfolk.

Merkel mener, at den nuværende måde at måle overskud og underskud på handel er forældet.

- Handelsoverskud bliver beregnet på en forholdsvis gammeldags vis nu om dage.

- Hvis serviceydelser indregnes i handelsbalancen, så har USA et stort overskud over for Europa. Og andelen af serviceydelser vil stige, forklarer forbundskansleren.

Præsident Donald Trump har igen og igen og senest på et G7-topmøde i weekenden klaget over, at EU har et kæmpestort overskud på handlen med USA.

Derfor har han indført straftold på stål og aluminium fra Europa og har truet med at ramme andre varer med told, heriblandt biler produceret i Tyskland.

Økonomer påpeger, at store amerikanske it-giganter som Facebook, Google og Apple tjener hundredvis af milliarder euro i Europa. Men de betaler kun i ringe grad afgifter og skatter i Europa.

Når Trump klager over et stor amerikanske handelsunderskud, retter det sig mod varer i den traditionelle industri, siger de samme økonomer.