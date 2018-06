Overblik: Det har Trump sagt om Kim Jong-un

Natten til tirsdag ventes den amerikanske præsident, Donald Trump, at give hånd til den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, ved et historiske møde mellem de to i Singapore.

Tidligere har den amerikanske præsident ellers langet hårdt ud efter Kim Jong-un.

Læs nogle af de opsigtsvækkende udsagn fra Trump om Kim Jong-un her:

- Jeg vil få Kina til at få den fyr til meget hurtigt at forsvinde på en eller anden måde, lød det fra Trump den 10. februar 2016 til CBS Morning. Samtidig appellerede han til, at Kim Jong-un ikke skal undervurderes.

- Nordkorea har lige affyret endnu et missil. Har denne fyr ikke noget bedre at gøre med sit liv? Sådan skrev Trump på Twitter den 1. juli 2017.

Nordkorea må hellere stoppe med at true USA. De vil blive mødt med bål og brand, som verden aldrig har oplevet det før, sagde Trump den 8. august 2017 under en briefing i Bedminster, New Jersey, hvor Trump var på ferie.

- USA har stor styrke og tålmodighed, men hvis landet er tvunget til at forsvare sig selv eller sine allierede, vil vi ikke have andet valg end fuldstændig at ødelægge Nordkorea.

- Raketmanden er på en selvmordsmission for sig selv og sit regime, sagde den amerikanske præsident ved FN's årlige generalforsamling den 19. september 2017.

- Kim Jong-un er tydeligvis en gal mand, som ikke har noget imod at sulte eller slå sit folk ihjel. Han vil blive testet som aldrig før, skrev Trump på Twitter den 22. september 2017.

- Hvorfor vil Kim Jong-un fornærme mig ved at kalde mig gammel, når jeg aldrig ville kalde ham lav og tyk? Jeg prøver så hårdt at blive hans ven, og måske en dag vil det ske, skrev Trump på Twitter den 11. november 2017.

- Kim Jong-un har lige sagt, at han altid har en atomknap på sit bord. Vil nogen fra hans sultende regime venligst informere ham om, at jeg også har en atomknap, men en meget større og mere kraftfuld end hans. Og min knap virker, skrev den amerikanske præsident på Twitter den 2. januar.

Tweetet kom, efter at Kim Jong-un i en tale sagde, at han havde en atomknap på sit kontor.

I marts oplyste Trump, at han havde takket ja til en invitation om at mødes med den nordkoreanske leder. Natten til tirsdag ventes mødet at finde sted i Singapore.

Kilder: Ritzau, New York Times og CBS.