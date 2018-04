Castro-æraen er slut på Cuba: Raul Castro forventes at træde tilbage

Castro-styret på Cuba har i mange årtier været symbolet på den kompromisløse socialisme. Fidel Castro kom til magten allerede i 1959 under den cubanske revolution, og senere i 2008 overtog hans bror, Raul Castro, rollen som Cubas leder.

Det ser dog ud til, at den æra slutter nu, og for første gang siden revolutionen skal Cuba styres uden en Castro i spidsen.

Onsdag afholder den cubanske regering et møde i landets nationalforsamling, og man forventer, at den 86-årige præsident, Raul Castro, vil benytte lejligheden til officielt at træde tilbage. Det skriver flere internationale medier, bl.a. Al Jazeera.

Det forventes, at Cubas vicepresident, Miguel Diaz-Canel, bliver udvalgt til at overtage pladsen, når regeringspartiet i morgen, torsdag, afholder en partiafstemning.

Castrobrødrene har i årtier kæmpet for at skabe et samfund styret af en ligelig fordeling af alle tænkelige goder med gratis uddannelse og gratis sundhedsvæsen for alle. Prisen for det socialistiske samfund har dog i mange år været cubanernes frihed.

Præsidentskiftet kommer efter en turbulent tid for Cuba og det cubanske folk.

Raul Castro indførte i 2011 en række markedsreformer, der åbnede for større samhandel mellem Cuba og resten af verden, og det gav den cubanske økonomi et gevaldigt boost.

Samtidig er der de seneste år blevet løsnet en smule op for det meget anstrengte forhold mellem Cuba og USA, hvilket startede, da præsident Obama som den første amerikanske præsident i 88 år besøgte landet i 2016.

Dog er både Cubas økonomi og det forbedrede forhold til USA siden stagneret en smule. Sidstnævnte skyldes særligt, at Donald Trump er kommet til magten og står i spidsen for en højreorienteret regering, der ikke har de store interesser i at reparere forholdet til Cuba.

Det er ikke tilladt at føre politiske kampanger på Cuba, og derfor ved man ikke meget om, hvordan Miguel Diaz-Canel planlægger at føre landet videre.

Vicepræsidenten har dog tidligere været indvolveret i kampen for LGBT-rettigheder og for udviddet internet til cubanerne, og derfor er det nærliggende at tro, at han vil videreføre den mere liberale linje.

Raul Castro bliver siddende som leder af det kommunistiske parti indtil 2021, og man forventer, at han fortsat vil spille en stor rollle for de politiske beslutninger.