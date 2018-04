14 drab på 36 timer: Rekordmange bliver dræbt i ferieparadis

Et verdensberømt feriested med kridhvide sandstrande, et livligt forlystelsesliv og masser af muligheder for at slappe af.

Sådan beskriver det danske rejsebureau Spies den mexicanske kystby Cancun, der ligger i det østlige Mexico.

Selskabet opfordrer dog til, at man trækker fødderne til sig i lagunen, som Cancun er bygget op omkring. Her findes nemlig krokodiller.

Over 2000 mennesker blev dræbt i Mexico alene i maj

Noget tyder på, at man også burde advare mod en stigende mordrate.

Således er mindst 113 mennesker indtil videre blevet dæbt i det mexicanske turistparadis i 2018, skriver Fox 8.

I starten af april blev hele 14 personer dræbt i løbet af blot 36 timer. Heraf blev ni dræbt den 4. april i byen, hvilket er det højeste antal dræbte i løbet af et døgn i byens historie.

Det seneste årti har det højest antal dræbte i feriebyen i løbet af 24 timer været fem. Et antal, som altså blev fordoblet i sidste uge.

Den triste rekord var ifølge de mexicanske myndigheder formentlig resultatet af seks seperate hændelser.

Ukendte mænd dræbte børn og betjente på blodig dag i Mexico

Med over 23.000 registrerede mord blev 2017 det mest voldelige år i to årtier i Mexico.

Volden er steget i Mexico, siden den tidligere præsident Felipe Calderons regering erklærede krig mod landets magtfulde narkokarteller i slutningen af 2006.

Sidste år spredte volden og drabene sig til delstater, som tidligere har undgået konflikten mellem kartellerne herunder det populære turistmål Baja California Sur og nu altså også Cancun.

2017 slår rekorden som Mexicos mest voldelige år i 20 år

Udenrigsministeriet advarer i dets rejsevejledning danskere mod at tage til det mellemamerikanske land.

»Du bør være forsigtig, når du rejser i Mexico pga. risikoen for kriminalitet,« lyder det bl.a. i vejledningen.

Derudover advarer ministeriet specifikt folk mod at sætte kursen mod bestemte destinationer herunder Cancun.

»Ved populære turiststeder som Cancun og Acapulco er seksuelle overgreb i stigning. Køb selv dine drikkevarer på barer og natklubber og hold dem altid under opsyn. Der kan blive tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og overgreb,« oplyses det.