Kongehus kritiserer Se Og Hør - ekspert er uenig

Det norske kongehus kritiserede fredag det norske Se Og Hør i en pressemeddelelse. Det skriver det norske medie Dagbladet.

Kritikken skyldes, at ugebladet i et stort opslag har lækket information om sønnen af Norges kommmende dronning, Marius Borg Høibys, privatliv. Det er til trods for, at han gentagende gange har frabedt sig mediernes opmærksomhed - et ønske, som tidligere stort set har været respekteret af den norske presse.

Men ifølge den svenske hofekspert og chefredaktør i Svensk Damtidning, John T. Lindwall, må kongehuset forvente, at sønnen af Norges kommende dronning vil blive behandlet som en offentlig person.

»Han må forvente offentlighed omkring sin person, når hans mor er kronprinsessen i Norge. I samme øjeblik som Mette-Marit sagde ja til kong Haakon, vidste hun, at Marius ville blive en offentlig person,« udtaler Lindwall til Dagbladet.

Det er ikke første gang, at nordiske ugeblade har været på kant med kongehusene. Tidligere på året blev det svenske medie Hänt kritiseret for sin dækning af prins Henriks begravelse:

Mediekoncern har sagt undskyld til kongehuset efter svensk brøler om prins Henrik

Kongehusets kritik udspringer af, at norske Se Og Hør tidligere på året fortalte, at kronprinsessesønnens kæreste har været model for magasinet Playboy. I en del af omtalen kaldes hun for 'Playboy-model', hvilket det norske kongehus især kritiserer.

I den royale pressemeddelelse lyder det:

»Kronprinsparret synes, at fremstillingen af Juliane Snekkestad i forrige uges Se og Hør er beklagelig. Vi anser dette for at være et overtrædelse af privatlivets fred og svært uheldig brug af overskrift og layout på bladets forside. Vi kender Juliane som både hårdtarbejdende og dygtig. Hun burde have sluppet for komme på forsiden af Se og Hør på denne måde.«

Se og Hør modsiger sig kritikken. Chefredaktør Ulf André Andersen mener modsat kongehuset, at sagen har offentlig interesse, ligesom han giver udtryk for, at kronprinsesse Mette-Marits søn i alle henseender må opfattes som en offentlig person. I en forklaringsartikel på bladets hjemmeside skriver han:

»Se og Hør har forståelse for, at kronprinsesse Mette-Marit ønsker at beskytte sin søn og hans kæreste, og vi ønsker en god og saglig debat velkommen – og sætter pris på den – angående vores dækning af kongefamilien. Alligevel mener vi, at sagen her har offentlig interesse. Marius Borg Høiby er en del af Norges mest offentlige familie, og der er lang tradition for, at relationer og netærk i kongefamilien omtales offentligt.«

Til trods for at Marius Borg Høiby frabeder sig mediernes opmærksomhed, deltager han ved Kongehusets offentlige optrædener. Tidligere har han også haft en statistrolle i den populære norske tv-serie SKAM.

Ifølge det norske medie VG overvejer kongehuset at gøre en formel sag ud af miseren.