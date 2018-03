Rusland fortsatte fredag med at udvise diplomater fra de lande, der selv har udvist russiske diplomater i forbindelse med giftangrebet på eksspionen Sergej Skripal.

Efter tidligere at have udvist 23 britiske diplomater og torsdag at have givet 60 amerikanske diplomater besked om, at de ikke længere må opholde sig i Rusland, er der fredag udvist diplomater fra en lang række andre lande.

Her er et foreløbigt overblik over udvisningerne. I parentes antallet af russiske diplomater, som det pågældende land selv har udvist.

Fakta: Over 150 russiske diplomater udvist efter giftangreb

USA: 60 diplomater + lukning af konsulat i St. Petersborg (60 + lukning af konsulat i Seattle).

Storbritannien: 23 diplomater. Derudover har briterne fredag fået besked på at nedbringe antallet af ansatte på ambassaden i Moskva, så det svarer til antallet af russiske diplomater i London (23).

Ukraine: 13 (13).

Polen: 4 (4).

Tyskland: 4 (4).

Canada: 4 (4).

Litauen: 3 (3).

Tjekkiet 3 (3).

Danmark: 2 (2).

Holland: 2 (2).

Italien: 2 (2).

Spanien: 2 (2).

Estland: 1 (1).

Finland: 1 (1).

Irland 1 (1).

Kroatien: 1 (1).

Letland: 1 (1).

Rumænien: 1 (1).

Norge: 1 (1).

Sverige: 1 (1).

Rusland har selv meldt ud, at man foreløbig ikke vil udvise diplomater fra Belgien (1), Ungarn (1), Georgien (1) og Montenegro (1).

Derudover er det endnu uvist, hvilke sanktioner følgende lande er blevet pålagt i forbindelse med, at de fredag har været til møde i det russiske udenrigsministerium: Frankrig (4), Moldova (3), Albanien (2), Makedonien (2).

Kilder: Reuters, RTL, Udenrigsministeriet.