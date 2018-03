Theresa May: Over 130 personer kan være ramt af giftangreb

Over 130 mennesker kan potentielt have været udsat for det giftangreb, der tidligere på måneden ramte den russiske eksspion Sergej Skripal og hans datter i den sydengelske by Salisbury.

Samtidig er mere end 50 personer blevet indlagt på hospitalet.

Det vurderede Storbritanniens premierminister, Theresa May, i en tale til parlamentet mandag, ifølge Metro.

»Det viser denne handlings fuldstændig barbariske karakter og de farer, som hundredvis af uskyldige indbyggere i Salisbury kan have været konfronteret med,« lød det fra Theresa May.

Boris Johnson: Største spionudvisning nogensinde

Premierministeren sagde desuden, at Storbritannien er kommet i besiddelse af nogle oplysninger, der peger på, at Rusland i løbet af det sidste årti har forsket i måder at bruge nervegiften Novichok på.

Sandsynligvis med det formål at slå andre mennesker ihjel.

Udmeldingen var samtidig med til at forstærke den britiske mistanke om, at Rusland står bag giftangrebet.

Både den russiske eksspion Sergej Skripal og hans datter er stadig indlagt på hospitalet i alvorlig tilstand.

Få overblikket: Så mange diplomater udviser de forskellige lande Flere lande har mandag besluttet at udvise russiske repræsentanter efter giftangreb i England.

Giftangrebet på den russiske eksspion har allerede udløst en større diplomatisk krise mellem Rusland og en række europæiske lande.

Storbritannien har indført sanktioner og udviser 23 diplomater, ligesom udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) tidligere på dagen annoncerede, at Danmark udviser to russiske diplomater som en reaktion på giftangrebet.

I sin tale i parlamentet udtrykte Theresa May stor begejstring over, at flere europæiske lande allerede har udvist russiske diplomater som en reaktion på giftangrebet og for at sende et signal til Rusland om, at det ikke kan fortsætte de lovsstridige handlinger.