Levede 53 år længere end lægerne havde spået: Geniet Stephen Hawking er død

Den britiske astrofysiker og professor Stephen Hawking er død.

Det oplyser en talsmand for familien ifølge flere internationale medier tidligt onsdag morgen dansk tid.

- Vi er dybt bedrøvede over, at vores elskede far døde i dag, udtaler Hawkings børn, Lucy, Robert og Tim, i en erklæring ifølge nyhedsbureauet Press Association.

- Han var en fantastisk forsker og en ekstraordinær mand, hvis arbejde og arv vil fortsætte i mange år.

Hawking var i 30 år tilknyttet Cambridge Universitet som professor - i den samme stilling, som Isaac Newton havde fra 1669-1702. Her ses han på sit kontor i 2011. Foto: AP/Sarah Lee

Stephen Hawking blev 76 år gammel og levede dermed meget længere, end lægerne regnede med, han ville gøre, da han fik diagnosen ALS som 21-årig.

I 1985 måtte lægerne skære et hul i hans hals til vejrtrækning. Med det var hans stemme slukket. Foto: AP/Elise Amendola

Den sjældne sygdom nedbryder langsomt men sikkert kroppens organer og til sidst vejrtrækningen, hvorefter man dør.

Stephen Hawking fik to år af lægerne, men han var nyforelsket og stædig.

Derfor besluttede han og hans daværende hustru sig for at ignorere dødsdommen.

De fik tre børn, og hun passede både dem og Stephen, da hans krop begyndte at give efter for sygdommen. I 1970 var han lam fra halsen og ned og måtte overgive sig til kørestolen.

Blå bog Stephen Hawking blev født den 8. januar 1942 i Oxford, England.

Han fik som 21-årig konstateret sygdommen ALS, som gradvist lammede hans krop. Fra 1985 måtte han kommunikere via en computer.

Han var i 30 år tilknyttet Cambridge Universitet som professor. Hans forskningsområder var teoretisk fysik og matematik.

Han var især kendt for sin beregning af Hawkingsstråling – lys fra sorte huller.

Hans mest kendte bog er ”A Brief History of Time”.

Men det var ikke kun ben og arme, der mistede kraften - det gjorde den aspirerende fysikers stemme også. Gradvist fik han sværere ved at tale, så familien måtte oversætte.

I 1985 fik Hawking en lungebetændelse, der gjorde, at lægerne måtte skære et hul i halsen til vejrtrækning. Og med det havde Stephen Hawking sagt sine sidste ord.

En maskine koblet til hans ansigt kunne dog registrere bevægelser i hans kindmuskler og omsætte dem til ord med den kendte robotstemme, som Hawking har fortalt om sit forskningsfelt - sorte huller - med. Et mirakel, selv om en enkelt sætning kunne tage op til ti minutter at formulere.

I popkulturen var Hawking populær, og han har både skrevet flere bestsellerbøger og en række børnebøger om rummet med sin datter, Lucy. Ligeledes fik han sit liv portrætteret i den oscarvindende film "The Theory of Everything".

Titlen henviser til Hawkings utrættelige forsøg på at forene relativitetsteorien og kvantemekanikken - og dermed det største og det mindste i universet – i en samlet teori, som kaldes Teorien om Alting.

Stephen Hawking sammen med skuespilleren Eddie Redmayne, som portrætterede den berømte fysiker i "The theory of everything" og vandt en Oscar for sin præstation. Foto: AP/Joel Ryan/Invision

Universets mystiske sorte huller var i mange år Hawkings kernekompetence, og i sit seneste projekt satte han sig for at udforske liv i rummet.

- Med sit mod og vedholdenhed og sin genialitet og humor inspirerede han folk over hele verden, udtaler familien.

- Han sagde engang: Det ville ikke være noget særligt univers, hvis det ikke var hjemsted for de mennesker, du elsker.