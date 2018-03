Rusland har længe været under mistanke for at have blandet sig lidt for meget i det amerikanske præsidentvalg i 2016.

I den forbindelse er 13 russiske statsborgere og tre firmaer blevet anklaget for at have forsøgt at påvirke valget i Donald Trumps favør. Russerne skal angiveligt have stjålet amerikanske identiteter og udgivet sig for at være politiske aktivister.

Senest har Ruslands præsident, Vladimir Putin, også åbnet muligheden for, at andre etniske minoriteter kan have haft en finger med i spillet, blandt andet jøder. Det skriver CNN.

»Måske er de slet ikke russere. Måske er det ukrainere, tatarer eller jøder, bare med russisk statsborgerskab. Selv det skal undersøges nærmere,« sagde Vladimir Putin i et interview med NBC.

Præsidentens spekulative udmeldinger har nu vakt voldsom forargelse hos flere amerikanske jødiske lobbyorganisationer.

»Det er dybt foruroligende, at den russiske præsident giver nyt liv til de klassiske antisemitiske stereotyper, der har plaget hans land i flere hundrede år,« lød det fra Jonathan A. Greenblatt fra Anti-Defamation League.

President Putin suggesting that Russian Federation minorities, be they Ukrainian, Tatar, or Jewish, were behind U.S. election meddling is eerily reminiscent of the Protocols of the Elders of Zion. He should clarify his comments at the earliest opportunity. https://t.co/NsG1qFSlWq— AJC (@AJCGlobal) 10. marts 2018

På samme måde skrev den amerikanske jødiske komité på Twitter, at der med udmeldingen kan drages paralleller til en lignende situation fra 1903, hvor russiske aviser bragte usande historier om, at jøderne var ude på at overtage verden.

Senere var propagandafremstødet til stor inspiration for Adolf Hitler.

Også den amerikanske senator i Connecticut, Richard Blumenthal, har meldt sig i koret af kritikere. Han har på Twitter opfordret verdens stormagter til at fordømme præsidentens udmeldinger.

Ville verdensberømt forfatter have stemt på Putin? Næppe, men hans efterkommere er en del af Kremls nye elite Tolstoj-slægten har spillet en væsentlig rolle i Ruslands politiske og kulturelle udvikling.

I interviewet med NBC pegede Vladimir Putin imidlertid også på andre etniske minoriteter med mulig forbindelse til det amerikanske præsidentvalg, nemlig ukrainere og de muslimske tatarer.

Begge minoritetsgrupper har længe haft et meget konfliktfyldt forhold til den russiske befolkning.