Efter trussel om at forlade atomaftalen: »Irans tålmodighed er under voldsomt pres«

Torsdag advarede Irans stedfortrædende udenrigsminister om, at landet måske vil forlade den historiske atomaftale, der lægger en dæmper på landets atomprogram, hvis ikke det snart begynder at mærke de økonomiske fordele ved aftalen.

Janne Bjerre Christensen, tidligere postdoc ved Dansk Institut for Internationale Studier med fokus på Iran, har fulgt atomaftalens udvikling i mange år. Hun mener ikke, at iranernes udmeldinger er noget nyt, men at man i højere grad skal hæfte sig ved signalværdien.

»Det skal forstås som et udtryk for en opbygget frustration. Det er en måde at manifestere på, at man ikke bare kan løbe om hjørner med Iran, og at landet selvfølgelig er interesseret i at få noget ud af atomaftalen,« forklarer hun med henvisning til de sanktioner, som iranerne var stillet i udsigt for til gengæld at afvikle centrale dele af deres atomprogram.

Iranernes udmelding kommer, efter at USA's præsident Donald Trump har ført en meget aggressiv retorik omkring atomaftalen og gentagne gange truet med at forlade den. Situationen har været med til at skabe fornyet usikkerhed på et i forvejen meget kompliceret område, mener eksperten.

»Det er juridisk meget kompliceret at imødekomme det faktum, at de europæiske sanktioner er løftet, mens mange amerikanske sanktioner fortsat eksisterer. Det har hele tiden været kompliceret, men nu er det blevet yderligere forværret af Trumps udmeldinger, fordi han skaber stor usikkerhed om aftalens fremtid,« forklarer hun.

Hun mener, at iranerne opponerer imod det faktum, at Donald Trump med sin anlagte kurs er i gang med at udhule atomaftalen på et niveau, hvor europæerne reelt ikke kan indgå i et samarbejde med iranerne. Det har ført til et politisk landskab med mistillid og en grundlæggende uenighed om, hvem der forbryder sig mest på atomaftalens ånd.

Selvom Irans stedfortrædende udenrigsminister torsdag varslede, at landet måske har til hensigt at forlade atomaftalen, tror Janne Bjerre Christensen ikke, at det kommer til at ske i nær fremtid.

Hvad der kommer til at ske fremover, afhænger af amerikanernes beslutning den 12. maj, når de skal finde ud af, om de fortsat vil være med i den nuværende aftale. USA har krævet, at aftalen forbedres, men det vil hverken iranerne eller de europæiske stormagter være med til.

Hvis USA trækker sig ud, skal de tilbageværende medlemslande forsøge at redde resterne af atomaftalen. De europæiske virksomheder kan hermed havne i den penible situation, hvor de skal vælge mellem at være på det iranske eller amerikanske marked, og det vil nok ikke falde ud til iranernes fordel, mener eksperten.

»Hvis USA trækker sig, vil iranerne højst sandsynligt betragte atomaftalen som ugyldig, og derfor vil de også være frigjort af deres forpligtigelser. Som modsvar vil de med givetvis genoptage deres atomprogram - og så har vi balladen, fordi man ikke har den samme inspektion og kontrol over atomprogrammet og samtidig har udtømt det diplomatiske spor.«

"Det er et rigtig farligt scenarie, fordi man så meget nemt kan forestille sig, at det næste skridt bliver, at USA, Saudi-Arabien og/eller Israel vil angribe Irans atomprogram militært. Og det kan skabe en ny krig i Mellemøsten,« mener Janne Bjerre Christensen.