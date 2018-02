Iran truer med at forlade historisk atomaftale

Hele verden vil blive kastet ud i en ny atomkrise, hvis Donald Trump fortsætter med at sabotere atomaftalen fra 2015, der blev indgået mellem en række af verdens stormagter for at lægge en dæmper på atomkapløbet.

Så kontant lød meldingen fra Irans stedfortrædende udenrigsminister Abbas Araghchi, ifølge Telegraph.

Han sagde torsdag, at Donald Trump overtræder atomaftalen med sine gentagne trusler om at forlade den, og at Iran svækkes økonomisk som en konsekvens af den meget agressive retorik.

Abbas Araghchi truede yderligere med, at Iran måske dropper atomaftalen, hvis ikke præstestyret snart begynder at mærke de økonomiske fordele ved den.

»Jeg tror ikke, at atomaftalen kan overleve på denne måde, hvis den kaotiske atmosfære fortsætter, og hvis virksomheder eller banker ikke vil samarbejde med Iran. Vi kan ikke fastholde en aftale, hvor det ikke er nogen fordel for os at være i den,« sagde Abbas Araghchi.

I grove træk går atomaftalen ud på, at Iran afvikler centrale dele af sit atomprogram. Til gengæld fjernes nogle af omverdenens sanktioner mod landet.

Men Donald Trump har ikke været videre begejstret for atomaftalen. Tilbage i januar varslede han over for de andre europæiske stormagter, at USA vil forlade atomaftalen og genindføre sanktionerne mod Iran, hvis ikke »elendige fejl« i atomaftalen udbedres.

Han ser gerne, at Storbritannien, Frankrig og Tyskland hjælper med at omskrive aftalen for at forhindre Iran i at genoptage udviklingen af atomvåben, hvilket den nuværende aftale ikke forhindrer landet i at gøre.

USA genindfører sanktionerne mod Iran den 12. maj, medmindre landet skriver under på en fornyet aftale om at suspendere sanktionerne inden da.