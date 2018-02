Billeder af død blåhval spreder sig: »Det er en ufølsom og skamfuld handling«

På en strand nær byen Punta Delgada i det sydlige Chile ligger en død blåhval, efter den sidste weekend skyllede i land.

Det storslåede dyr har siden da tiltrukket sig stor opmærksomhed, skriver Daily Mail.

Således har adskillige personer herunder turister været forbi stranden for at se nærmere på den døde hval, der er omkring 20 meter lang.

Det er imidlertid ikke alle, der nøjes med at kigge på hvalen. Billeder af hvalen, der flittigt bliver delt på de sociale medier herunder Twitter, viser nemlig, at folk gerne sætter sig op på hvalen og poserer.

Desuden har det vist sig, at en eller flere personer har skåret en række bogstaver i hvalen, så der står »Ana, jeg elsker dig«.

Una ballena azul de 21 Mts varo en el sector de Punta Delgada, a 117 kms de Punta Arenas, el cetáceo estaba rayado con dedicatorias, cortes profundos en su piel y dos mujeres fotografiándose encima de su cuerpo #RespetoAnimal pic.twitter.com/l3GoWuSShq— Rodrigo Saavedra (@rodrigo_sm) 18. februar 2018

»Denne frygtelige adfærd, som disse personer udviser, er et tegn på manglende respekt for de væsener, der lever i vores verdenshave,« lyder det fra Liz Lewis, der er leder af feltoperatørerne ved Springcreek Conservation, til Fox News.

Blåhval Hvalen lever i Atlanterhavet, nordlige del af Stillehavet og ved Antarktis.

Den findes som regel på 90 meters dybde, men kan dykke helt ned til 900 meters dybde.

Blåhvalen er det største pattedyr - nogensinde.

Den bliver ca. 25-30 m. lang, med en vægt på mellem 100-120 tons. Den længste hval, der er blevet fanget, er en hun på 33,5 m. Det skete i 1909.

Blåhvalen skyder normalt med en fart på 30 km/t, men kan have en fart på hele 50 km/t. Kilde: Dyr.dk

Estefanía González fra Greenpeaces afdeling i Chile er enig i den betragtning.

»Det er en ufølsom og skamfuld handling,« tilføjer hun over for Fox News.

Ifølge miljøorganisationen kan kraftig algevækst i området have forårsaget hvalens død. Dødsfaldet kan dog også skyldes sygdom eller en mulig kollision med et skib.

Der er umiddelbart ingen tydelige tegn på, at hvalen havde lidt fysisk overlast. Derfor er en række videnskabsfolk gået i gang med at undersøge dyret nærmere. I den forbindelse har man været nødt til at opsætte afspærring for at kunne holde nysgerrige folk på afstand.

Mystisk havdyr ved indonesisk strand er identificeret

En af dem, der har delt billeder af folks »skammelige opførsel« i deres omgang med hvalen, er Rodrigo Saavedra, der selv bor i den chilenske hovedstad, Santiago.

Hans opslag på Twitter er blevet delt af næsten 20.000 brugere og har fået tusindvis til at skrive fordømmende kommentarer.

»Hvor langt er mennesker klar til at gå?,« spørger en Twitter-bruger eksempelvis.