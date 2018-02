Russiske børn flokkes til Putins ungdomshær

192.569.

Så mange børn er lige nu meldt ind i den russiske ungdomshær, med navnet Junarmija. Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, oprettede Junarmija for to år siden for at kunne opdrage flere unge patrioter. Det skriver DR.

Og patriotisme er nøgleordet, når det kommer til Junarmija. Grundtanken bag er, at børnene er landets fremtid.

»Vi forener børnene i Rusland. Junarmija er en børne- og ungdomsbevægelse i Rusland, hvis mål er den patriotiske uddannelse af en ny generation af russiske borgere.«

Børnene lærer blandt andet at håndtere skydevåben og at kaste med håndgranater. Men udover den basale viden om krigsførelse, får de også undervisning i historie, kunst og madlavning.

Protest i 45 graders frost: Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj arresteret – igen I 100 byer opfordrede unge russere til boykot af »Putins valgshow«.

Junarmija har en særlig plads i hjerterne hos de magthavende i Rusland, og ungdomshæren har vokset sig stor på meget kort tid. I maj 2017, var der 30.000 børn mellem 8 og 18 i den patriotiske hær.

Det tal er altså blevet seks gange så højt på under et år. Sidste år blev ungdomshæren inviteret til at gå med i militærets parade d. 9 maj på Den Røde Plads i Moskva, hvor sejren over Nazityskland i 2. Verdenskrig blev fejret.

Et opslag på ungdomshærens Instagram-profil viser, hvordan børnene i Junarmija bliver oplært i krigsførelse og våbenhåndtering.

Og det er en fremtidsinvestering for Ruslands præsident, Vladimir Putin, der med ungdomshæren kan lave en helt ny generation af patrioter, der kan bidrage til, at han beholder sit varme præsidentsæde i kolde Rusland, mener Andrei Kolesnikov fra Carnegie Moscow Center, der er en russisk tænketank, som fokuserer på Ruslands politiske forhold.

»Sandheden er, at Junarmija er en slags forebyggende arbejde. Forebyggende mod, at unge involverer sig i russiske protestbevægelser, siger han til mediet The Voice of America.

Putin har siddet på magten i 17 år, og har annonceret, at han stiller op til valget igen i 2018.