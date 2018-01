Jolie og Stoltenberg bekæmper seksualiseret vold i krig

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, tog onsdag formiddag imod FN-udsendingen Angelina Jolie i Natos hovedkvarter i Bruxelles.

Den kendte amerikanske filmskuespiller, som er særlig udsending for FN's Højkommissariat for Flygtninge, har lanceret et samarbejde med Stoltenberg om at bekæmpe seksualiseret vold mod kvinder i konfliktområder.

- Sammen må vi kaste lys over seksualiseret vold i konflikter, den mørkeste form for forbrydelse, skriver Stoltenberg på Twitter.

Angelina Jolie skal senere onsdag tale om initiativet ved et møde i Nato-hovedkvarteret.

Jolie havde forud for mødt i Nato besøgt en syrisk flygtningelejr i Jordan.

- Det er så hårdt at vende tilbage til Jordan og være vidne til de afsavn og de traumer, der er blandt de mange flygtninge, sagde Jolie, på turen.

Hun fastslog, at Syriens nabolande - Jordan, Libanon, Tykiet og Irak - nu huser omkring 5,5 millioner flygtninge fra konflikten.