Sammenstød med dansk-amerikansk kapsejladsbåd kostede fisker livet

Et sammenstød mellem en kinesisk fiskebåd og en båd fra det dansk-amerikanske hold Vestas 11th Hour Racing, der deltager i kapsejladsen Volvo Ocean Race, har kostet en fisker livet.

- Jeg kan bekræfte, at Vestas 11th Hour Racing har været involveret i et uheld med en lokal fiskerbåd på den fjerde etape af Volvo Ocean Race, siger pressechef i Vestas Anders Riis til Ritzau.

- En lokal fisker er ulykkeligvis afgået ved døden.

- Vestas 11th Hour Racing samarbejder med de lokale myndigheder om at finde ud af, hvad der er sket. Og lige nu går vores tanker ud til de pårørende til både den afdøde, og dem, som har været involveret i ulykken, tilføjer han.

Arrangørerne bag Volvo Ocean Race bekræfter også dødsfaldet.

- Vi tilbyder vores dybfølte kondolencer til den afdødes kære, udtaler de ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Alle de involverede organisationer samarbejder med myndighederne og støtter fuldt ud den igangværende efterforskning.

Manden blev transporteret til hospitalet med helikopter. Men hans liv stod ikke til at redde.

Alle besætningsmedlemmer om bord på Vestas 11th Hour Racings båd er i god behold. Båden blev dog beskadiget i sammenstødet. Et billede fra mediet Baadmagasinet viser, at holdets båd har et stort hul i den ene side.

Ulykken betød, at holdet, der på det tidspunkt stod til at sikre sig en andenplads, blev nødt til at trække sig.

Arrangørerne af kapsejladsen oplyser, at sammenstødet skete omkring 50 kilometer fra mållinjen af fjerde etape, der gik fra Melbourne i Australien til Hongkong. Det skete omkring klokken halv to natten til lørdag lokal tid.

Volvo Ocean Race afholdes hver tredje år. Deltagerne sejler 45.000 sømil over fire verdenshave, skriver nyhedsbureauet dpa.

Kapsejladsen begyndte i oktober i Alicante. Det slutter i juni i Haag.