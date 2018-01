Säpo til svenske folkevalgte: Afslør ikke jeres daglige rutiner

LONDON/KØBENHAVN

Omkring 15.000 svenske folkevalgte politikere får nu tilsendt en sikkerhedshåndbog fra sikkerhedspolitiet, Säpo.

Her rådes de blandt andet til ikke at gå alene ind i en vælgers hjem, holde ryggen fri ved offentlige arrangementer, aldrig vise deres hjem i fjernsynet og se efter fedtpletter på kuverter – de kan stamme fra eksplosiver.

Der er valg til både kommuner, regioner og Rigsdagen i 2018, og Säpo vurderer, at Sverige i højere grad end tidligere vil være »plaget af en polariseret og hadsk debat«, hvilket øger risikoen for trusler og vold mod politisk aktive.

»Vi vurderer, at politikere er en potentielt udsat gruppe. De træffer beslutninger, der kan påvirke mange mennesker, og derfor er der en risiko for reaktioner mod politikerne,« siger pressetalsmand Simon Bynert, Säpo.

»Man skal ikke nå dertil, at politik kun foregår på tv og digitale platforme. Der skal stadig nærkontakt til.« Pia Kjærsgaard (DF), formand for Folketinget.

Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), mener, at svenskerne går for langt:

»Det er skudt langt over målet, man bliver et rystende nervevrag, hvis man skal leve på den måde,« siger hun og tilføjer, at de mange sikkerhedsråd kan hæmme kontakten til vælgerne:

»Man skal ikke nå dertil, at politik kun foregår på tv og digitale platforme. Der skal stadig nærkontakt til.«

Säpos udgivelse Sveriges efterretningstjeneste, Säpo, har udsendt en sikkerhedshåndbog til Sveriges ca. 15.000 folkevalgte politikere. Håndbogen sendes i trykt form til folkevalgte i kommuner og landsting/regioner samt i regeringen og i Riksdagen. Den kan desuden rekvireres af politisk aktive, der ikke får den automatisk, eksempelvis kandidater til efterårets svenske valg. Håndbogen kan også downloades fra Säpos hjemmeside. Der udkom også en håndbog om sikkerhed for politikere i 2008-2009. Siden da er det politiske miljø blevet mere polariseret, sociale medier fylder mere, og Sverige har været ramt af terror. Kilde: Säpo

Siden seneste udgivelse af en sikkerhedshåndbog i 2008-09 har der været terrorangreb i Sverige, og de sociale medier fylder mere. Et af rådene er, at politikerne ikke skal afsløre deres daglige rutiner på f.eks. Facebook.

Flere svenskere har forladt politik på grund af trusler og en hadsk tone, eksempelvis om udlændingepolitikken og lukning af en fødestue.

