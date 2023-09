Fire græske nødhjælpsarbejdere dør i katastroferamte Libyen

Fra FN lød det lørdag, at dødstallet ifølge Røde Halvmåne i Libyen har ramt 11.300 personer.

Tidligere denne uge lød det fra borgmesteren i byen Derna, at dødstallet kunne ventes at stige til 20.000 omkomne personer.

Oversvømmelserne ramte sidste weekend og blev udløst af ekstremt vejr, der blandt andet ødelagde to afgørende dæmninger. Det sendte en flodbølge med enorm kraft ind over byen Derna.

Redningsarbejdet gøres ikke lettere af, at Libyen ikke kan stå sammen om opgaven som én nation.

Libyen har ikke én regering, men ledes af en regering i øst, som ikke er internationalt anerkendt, og af en overgangsregering, der har base i hovedstaden, Tripoli.

