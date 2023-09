Mindst 20 diamantarbejdere dræbt i trafikulykke i Sydafrika

Det er uklart, hvordan kollisionen opstod.

Sydafrikas vejnetværk er blandt de bedste på kontinentet, men landet har samtidig en af de værste statistikker over trafikulykker med døden til følge.

De Beers har stået for driften af minen Venetia i over 30 år. Over 40 procent af Sydafrikas diamantproduktion stammer herfra.

I alt beskæftiger minen over 4300 personer - heriblandt mange lokale.

Det var engang den største åbne mine i landet, før De Beers investerede to milliarder dollar - omkring 14 milliarder kroner - i et underjordisk projekt med det formål at få adgang til de mere svært tilgængelige diamanter.