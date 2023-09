Røde Kors i opråb: Humanitær situation i Libyen er katastrofal

Sent fredag udtalte Libyens offentlige anklager Al-Siddiq Al-Sour, at de ansvarlige for de kollapsede dæmninger skal retsforfølges.

Ifølge ham er der blevet åbnet en undersøgelse, der skal klarlægge årsagen til kollapset.

Redningsarbejdet gøres ikke lettere af, at Libyen ikke kan stå sammen om opgaven som én nation, skriver nyhedsbureauet AFP.

Libyen har ikke én regering, men ledes af en regering i øst, som ikke er internationalt anerkendt, og af en overgangsregering, der har base i hovedstaden, Tripoli.

Dronning Margrethe har sendt kondolence til formanden for Libyens præsidentråd, Mohamed al-Menfi. Det oplyste kongehuset på sin hjemmeside fredag.