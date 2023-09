FN har beviser for mindst 13 massegrave i Sudan

Årsagen er blandt andet, at han i juni blev erklæret for persona non grata i landet og dermed ikke har kunnet opholde sig der.

Volker Perthes har haft jobbet som særlig udsending i cirka to et halvt år.

Det sudanske udenrigsministerium erklærede Volker Perthes for persona non grata, efter at tyskeren blandt andet havde fordømt ”forbrydelser mod menneskeheden” begået i Sudan.

Perthes sagde tidligere onsdag, at udviklingen i Sudan er bekymrende.

- Hvad, der begyndte som en konflikt mellem to militære parter, kan være ved at udvikle sig til total borgerkrig.

I weekenden blev mindst 40 personer dræbt i et luftangreb mod et marked i Sudans hovedstad, Khartoum. Det er det enkeltangreb, som har kostet flest ofre i den snart fem måneder lange militære konflikt.